La Futura non si ferma più: sbancata Trento al tie-break

L’impresa più bella: la Futura Volley Giovani prolunga la sua striscia vincente passando anche sul campo dell’Itas Trentino, l’avversaria più quotata del girone e, in prospettiva, una delle rivali per la lotta promozione. Le biancorosse di Beltrami trionfano in rimonta andando a prendersi il successo al quinto set (3-2) dopo essere stata a un passo dal crollo.

Il “rimbalzo” delle bustocche è infatti iniziato quando il punteggio segnava 2 set a 0 e 9-4 a favore dell’Itas; quando però tutto sembrava perduto le “Cocche” hanno innestato il turbo trascinate sul campo dall’eccellente Alyssa Enneking e, in tribuna” da oltre 120 tifosi provenienti dalla Lombardia.

La schiacciatrice americana ha messo a terra ben 28 punti attaccando con il 49% e aggiungendo un grande contributo in ricezione. Molto bene anche Giada Cecchetto, impegnatissima in seconda linea con ben 46 palloni lavorati e il 54% di ricezione perfetta. Tra le molte protagoniste anche Rebora che si conferma in un ottimo momento (15 punti, 5 muri) così come Landucci, ancora decisiva a muro (12 punti totali). Doppia cifra anche per Zakoscielna che ha chiuso a quota 15 e Zanette con 10.

«Peccato per il primo set, quando mi sono un po’ arrabbiato – spiega Beltrami a fine gara – Trento ha fatto mezz’ora di gioco di un livello impressionante ma noi non siamo stati decisi. Quando abbiamo preso confidenza siamo risaliti e sono contento perché la nostra identità si sta dimostrando molto forte. Avrei detto le stesse cose se il tie-break fosse finito a loro favore perché abbiamo rimesso in piedi una situazione difficoltosa essendo noi stessi. Dobbiamo crederci sempre di più perché ci si sta iniziando a divertire».