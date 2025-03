A Trento la Pro Patria lotta con ordine e vigore ma fa ancora 0-0

Pur con una prestazione differente, contro il Trento la Pro Patria replica lo stesso risultato di settimana scorsa col Caldiero, il secondo 0-0 consecutivo, quinto complessivo della stagione.

Ai tigrotti di Busto Arsizio, sempre terzultimi, non è bastata infatti una buona partita su un campo difficile come quello del Briamasco per sbloccare il punteggio e conquistare il risultato più importante a disposizione, ovvero i tre punti che avrebbero dato ossigeno fondamentale a una classifica ancora complicata, con la Pro Patria sempre a -7 dalla Triestina e a -8 dalla Pro Vercelli, sconfitta oggi ad Arzignano.

Ad ogni modo, il nuovo mister della Pro Patria Max Caniato, all’esordio sulla panchina biancoblu, può vedere comunque il fatidoco bicchiere mezzo-pieno per la prova fornita da suoi ragazzi. La Pro Patria, schierata per la quarta partita di fila col 3412 che vede Pitou alle spalle delle due punte, è scesa in campo dal primo all’ultimo minuto del match concentrata, paziente nell’attendere il gioco dei padroni di casa, mai in pericolo contro un Trento (rimaneggiato da Tabbiani a causa degli infortuni) e fermata invece più di una volta davanti alla porta avversaria per merito di un paio di buoni interventi del portiere tridentino Barlocco, che si è opposto in almeno due occasioni a Toci, attaccante biancoblu partito titolare e autore di una buona partita nonostante lo score personale di marcature sia ancora fermo a zero da inizio stagione.

Se Toci ha impegnato Barlocco con un tiro smanacciato nel primo tempo e un girata aerea nella ripresa, chi non è riuscito a sporcare i guantoni dell’estremo difensore è stato Mehic. Ciò non toglie che la partita dell’italobosniaco sia stata comunque una gara di livello e intensità sulla mediana, zona di campo dove è riuscito a strappare palloni agli avversari e dettare i tempi delle transizioni sfumate sempre sul più bello anche per merito di interventi provvidenziali della difesa del Trento. Proprio a Mehic il direttore di gara Toro, annullerà un goal di testa su calcio d’angolo per un fallo in attacco nell’uscita dei blocchi. Una scelta, quella del fischietto catanese, in rima con il goal annullato nella prima frazione a Di Carmine che, in fuorigioco dopo un’imbucata verticale, aveva colpito con un diagonale da palo-goal sulla principale e forse unica vera chance costruita dai padroni di casa nell’area della Pro Patria difesa da un attenta retrovia.

TRENTO-PRO PATRIA 0-0 (0-0)

Trento (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Vitturini, Barison (33′ st Falasco), Maffei; Peralta (23′ st Titi), Aucelli, Giannotti; Disanto, Di Carmine (33′ st Petrovic), Accornero (23′ st Anastasia). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelli, Puzic, Miola. Allenatore: Tabbiani.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma, Mehic, Ferri (31′ st Nicco), Barlocco (23′ st Vaglica); Pitou (1’st Terrani); Toci (42′ st Citterio), Rocco (23′ st Beretta). A disposizione: Pratelli, Bongini, Bashi, Palazzi, Piran, Renault, Cavalli. Allenatore: Caniato.

Ammoniti: Barison (TRE), Maffei (TRE), Mehic (PPA), Vitturini (TRE), Somma (PPA), Falasco (TRE)

Espulso: 38′ st Piran (dalla panchina)

Arbitro: Toro di Catania

Collaboratori: Mititelu di Torino e D’Ambrosio di Collegno

IV Ufficiale: Menozzi di Treviso