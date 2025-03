Caniato e Mehic: “Pro Patria compatta, ma serve più lucidità”

Dopo il pareggio casalingo col Caldiero, la Pro Patria ottiene un altro 0-0 (il quinto stagionale), questa volta sul difficile campo del Trento. Sul campo del Briamasco i tigrotti mostrano ordine e compattezza difensiva nella gara che segna l’esordio di Max Caniato in panchina, affiancato da Massimo Sala. Non basta il gol annullato a Mehic nella ripresa per conquistare i tre punti, con i tigrotti ancora terzultimi in classifica e in zona playout.

Le parole di mister Caniato e di Mehic dalla sala stampa dello stadio.

CANIATO – Il Trento è una squadra di palleggio e difficile da venire a prendere. Noi abbiamo cercato di coprire la profondità con i tre e i cinque difensori dietro, per poi ripartire. Siamo riusciti a ripartire in un paio di circostanze e creare, prima con Toci e poi con Beretta. Il risultato è fondamentalmente giusto.

MEHIC – Sapevamo che il Trento era una squadra che giova molto bene a calcio. Ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni però anche noi siamo stati bravi a ripartire. Secondo me è mancata quella lucidità negli ultimi quindici metri – io compreso, perché potevo fare molto meglio. Dobbiamo ripartire dalla cattiveria che ci abbiamo messo in tutti e 95 i minuti, perché le partite non finiscono mai, soprattutto in questo campionato. Serve sempre portare a casa dei punti che nella nostra zona di classifica sono fondamentali, anche a livello mentale. Più punti si portano a casa più è facile portarne a casa la settimana dopo.