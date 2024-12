La Futura prepara il “monday night” contro la temibile Cremona

Prende il via il girone di ritorno nel campionato di A2 femminile con la Futura Volley Giovani impegnata nel curioso monday night previsto al PalaBorsani: lunedì 9 a Castellanza (20,30) le biancorosse ospitano l’Esperia Cremona che all’andata tirò un pessimo “scherzo” alle bustocche battendole al PalaRadi.

Disputando il posticipo, la Futura farà da spettatrice nel weekend alle altre partite del girone con attenzione speciale al match di Trento: nell’ultimo turno le Cocche hanno raggiunto in vetta l’Itas che domenica ospita la temibile Offanengo e che in caso di scivolone potrebbe dare l’occasione del sorpasso. In casa Futura c’è grande serenità sia per aver agguantato la capolista sia in vista dei quarti di Coppa Italia previsti mercoledì 18 in casa con Macerata. (nella foto Fatim Kone | Futura/L. Marini)

La squadra di Beltrami è tornata mercoledì al lavoro per affrontare un’avversaria da prendere con le pinze, non solo per il KO dell’andata ma anche perché l’Esperia viene da tre successi consecutivi e da una sconfitta solo al tie-break con Trento. Cremona ha così raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia e ha in Veronica Taborelli e Alessia Arciprete le due attaccanti più forti; attenzione anche a Matilde Munarini, specialista a muro.

«Il bilancio dell’andata è positivo sia per i punti sia per il percorso compiuto – spiega Beltrami – Abbiamo lavorato su tanti aspetti specifici che hanno funzionato e che ci hanno dato buoni frutti ma serve continuare a migliorare perché la strada è ancora lunga. Ripartiamo forti dell’identità che abbiamo trovato e che dobbiamo cercare di mantenere a tutti i costi. Non mi sono creato aspettative ma più che altro obiettivi; volevamo qualificarci per la Coppa Italia e ci siamo riusciti, il prossimo traguardo sarà fare di tutto per rimanere nella situazione in cui ci troviamo e centrare i playoff nella seconda fase».