La libreria Potere ai bambini di Varese sul podio di #ioleggoperché 2024

Per il secondo anno consecutivo la libreria Potere ai bambini di Varese è sul podio di #ioleggoperché. Con 2085 libri donati alle biblioteche scolastiche nel 2024 – oltre 200 in più rispetto ai 1839 del 2023 – Potere ai bambini è la seconda libreria d’Italia per donazioni, dietro alla libreria di Viale dei Ciliegi 17 di Rimini (2.191 libri donati) e Palazzo Roberti di Bassano del Grappa (1.572).

Un risultato che riempie di gioia e gratitudine le libraie Paola e Chiara, fondatrici di Potere ai bambini, assieme alla collega Jessica. Insieme che hanno condiviso nell’ultima newsletter della libreria un sentito ringraziamento a tutte le persone, grandi e piccine, che hanno contributo a questo fantastico risultato che, arricchendo le biblioteche scolastiche “fa avanzare di un gradino alla volta il Paese intero”.

La scuola è un luogo di elezione per l’incontro tra i libri e TUTTO i bambini e le bambine.

Frequentare una libreria, una biblioteca, un’edicola è una scelta e l’incontro con i libri resta solo una possibilità nella vita di un bambino. Ma se è la scuola a farsi promotrice della buona letteratura, se ci sono insegnanti motivate, biblioteche scolastiche fornite e aggiornate, ricche di libri di qualità, è possibile far avanzare di un gradino alla volta il benessere del Paese intero. Ecco perché #ioleggoperché è così importante e perché siamo così orgogliose che la nostra piccola libreria, la nostra piccola provincia, le nostre piccole scuole abbiano raggiunto traguardi inimmaginati. Crediamo fortemente che la nostra società debba coltivare l’idea di essere innanzitutto comunità educante e ci sentiamo responsabili del nostro ruolo. Se per il secondo anno di fila Potere ai bambini è sul podio delle librerie d’Italia in cui si è donato di più durante #ioleggoperché è dovuto proprio a una grande rete e alla sinergia tra libreria, scuole, docenti, associazioni dei genitori, editori, donatori… nella convinzione che i libri possano offrire una marcia in più al futuro di tutti i bambini che li frequentano. Concludiamo dicendo “Grazie”, la parola da noi più usata in questo 2024, a dimostrazione che mai ci avete lasciato sole.

Avanti così. Come scrive Mem Fox, andiamo a cambiare il mondo, una pagina per volta! Le libraie di Potere ai bambini

In totatle sono qusi 550.000 libri donati dai cittadini per #ioleggoperché 2024. Significa che in media un italiano ogni cento è stato in libreria dal 9 al 17 novembre per partecipare al progetto e contribuire così a questo risultato.

La nona edizione dell’iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) si è conclusa però con un bilancio ancor più positivo.

Ai 541.793 donati dai cittadini, se ne aggiungeranno oltre 100.000 dagli editori nella fase finale del progetto, per un totale di 650.000 libri nuovi donati alle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Un risultato che si somma agli oltre 3 milioni di volumi raccolti nelle edizioni precedenti reso possibile da una greandissima partecipazione di librerie (3.939 quelle aderenti), 28.285 scuole e 350 asili nido iscritti.

Trainata dal buon risultato di Potere ai bambini anche la città di Varese ottiene un buon piazzameno tra i comuni con il maggior numero di donazioni. Dopo Roma, Milano, Torino e Bologna, c’è ancora una volta Napoli, poi Firenze, Parma, Genova, Palermo, Modena e Varese. Un’indicesima posizione di tutto rispetto, considerando che le città precedenti hanno tutte più del doppio della popolazione del capoluogo (approfondimenti “Tra i comuni con il maggior numero di donazioni (dopo Roma, Milano, Torino e Bologna) c’è ancora una volta Napoli, poi Firenze, Parma, Genova, Palermo, Modena e Varese (approfondimenti Donazioni del pubblico per area geografica e per grado scolastico e Libri donati regione per regione).

Tra i titoli più amati, richiesti dalle scuole e donati dai cittadini, al primo posto troviamo quest’anno Il ladro di neve, seguito da Il Piccolo Principe, Il ladro di foglie e La cosa più importante (lista completa qui “Libri più donati”).