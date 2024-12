Iniziati i lavori alla palestra del Dalla Chiesa di Sesto Calende, tornerà agibile a fine gennaio

Dopo diversi incontri tra amministrazione Comunale e provincia, alcune manifestazioni da parte della Scuola per l’inagibilità dei locali durata oltre un anno, e un tavolo di coordinamento tra i referenti della scuola e della Provincia, sono finalmente iniziati i lavori per il rifacimento del fondo della palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende.

La conclusione degli interventi è prevista per la fine di gennaio, come fatto sapere dall’amministrazione comunale.

«Questa notizia rappresenta un passo avanti significativo per gli studenti del nostro Liceo, che potranno tornare a utilizzare la palestra per le attività didattiche, e per le associazioni sportive del territorio, che beneficeranno di una struttura rinnovata e funzionale» commenta la giunta sestese, che esprime «soddisfazione per l’inizio dei lavori e ribadisce il proprio impegno nel sostenere progetti che migliorano le infrastrutture e rafforzano le opportunità per i giovani e per il mondo dello sport».

Nella foto sotto le condizioni della palestra all’inizio di quest’autunno, quando gli studenti organizzarono un breve momento di manifestazione, organizzato durante un intervallo, tra le mura dell’istuto per rivendicare l’utilizzo degli spazi.