La palestra è inagibile da un anno e i lavori non partono. Il Dalla Chiesa di Sesto Calende protesta: “Promesse disattese”

«Promesse disattese». Continuano le proteste dell’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende, dove la palestra – di proprietà della Provincia – è inagibile da ormai un anno, dal 9 ottobre 2023.

L’assenza di sostanziali novità giunte nel corso dell’ultimo mese, dopo che i dirigenti di scienze motorie si erano recati a inizio mese a Villa Recalcati per chiedere soluzioni per svolgere regolarmente le lezioni, ha portato gli studenti, i docenti e il Dirigente Scolastico dell’istituto superiore ad annunciare una manifestazione per venerdì 27 settembre, alle ore 10.40, nel campo di calcio della scuola. L’obiettivo è quello di esprimere il malcontento collettivo e «la delusione» per i «ritardi della Provincia nei lavori di pavimentazione della palestra».

La situazione sembra essere rimasta in stasi proprio dal 6 settembre, quando – come si legge nella nota diramata dal Dalla Chiesa – la Provincia aveva rassicurato una delegazione di docenti dichiarando che «entro una settimana sarebbero state consegnate le chiavi per permettere l’avvio dei lavori. Purtroppo ad oggi non è stato ancora assegnato l’inizio dei lavori alla ditta vincitrice e, pertanto, le promesse fatte sono state disattese».