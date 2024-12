“La portalettere” è ancora il libro più letto nelle biblioteche del Varesotto

È ancora “La portalettere“, il bestseller di Francesca Giannone, a dominare la classifica dei libri più prestati dalle biblioteche del Varesotto. Il romanzo è in classifica da oltre un anno e da più di sei mesi è sul podio dei più amati dai lettori della provincia di Varese.

E non solo: Francesca Giannone è presente in questa classifica con ben due titoli e il suo libro “Domani, domani” è attualmente il volume più prenotato. Le statistiche diffuse dalla rete bibliotecaria provinciale rivelano anche altri particolari interessanti: sono 116.116 i testi in prestito alla fine dell’anno nel circuito varesino e osservando i libri più prestati, possiamo affermare, che i lettori varesini amano in particolare la narrativa italiana e le autrici contemporanee.

Di seguito la classifica dei più prestati:

La portalettere

Giannone, Francesca

La portalettere: romanzo / Francesca Giannone

Nord, 2023 | Narrativa; 864

Copie totali: 113 | In prestito: 110 | Prenotazioni: 206

Abstract:

Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: Carlo, un figlio del Sud felice di tornare, e Anna, sua moglie, bellissima ma preoccupata. Persino trent’anni dopo, Anna sarà per tutti “la forestiera”…

Il treno dei bambini

Ardone, Viola

Il treno dei bambini / Viola Ardone

Einaudi, 2019 | Stile libero. Big

Copie totali: 96 | In prestito: 81 | Prenotazioni: 3

Abstract:

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Inizia un viaggio che lo porterà nel Nord Italia per sfuggire alla miseria del dopoguerra. Con gli occhi di un bambino di sette anni, scopriamo un’Italia in ricostruzione…

Wonder

Palacio, R. J.

Wonder / R. J. Palacio

Giunti, 2013

Copie totali: 156 | In prestito: 75 | Prenotazioni: 0

Abstract:

La storia di Auggie, un bambino nato con una grave deformazione facciale, e del suo primo incontro con il mondo scolastico. Tra paure, giudizi e nuove amicizie, il romanzo esplora il coraggio di essere se stessi…

Un animale selvaggio

Dicker, Joël

Un animale selvaggio / Joël Dicker

La nave di Teseo, 2024

Copie totali: 79 | In prestito: 74 | Prenotazioni: 226

Abstract:

2 luglio 2022. Due ladri rapinano una gioielleria di Ginevra, ma non è un colpo qualunque. Intanto, in un elegante sobborgo, la vita di Sophie Braun e della sua famiglia inizia a incrinarsi, rivelando segreti inaspettati…

L’età fragile

Di Pietrantonio, Donatella

L’età fragile / Donatella Di Pietrantonio

Einaudi, 2023

Copie totali: 75 | In prestito: 71 | Prenotazioni: 29

Abstract:

Non esiste un’età senza paura. Lucia scruta con timore il silenzio della figlia, rivivendo la notte al Dente del Lupo. Tra ricordi e paure, il romanzo esplora il fragile legame tra genitori e figli…

Domani, domani

Giannone, Francesca

Domani, domani: romanzo / Francesca Giannone

Nord, 2024 | Narrativa ; 905

Copie totali: 76 | In prestito: 69 | Prenotazioni: 342

Abstract:

Salento, 1959. Lorenzo e Agnese affrontano la perdita del saponificio di famiglia, un’eredità che per loro rappresentava una promessa di serenità. Tra profumi di talco e oli vegetali, il romanzo racconta di legami e rinascite…

Cuore nero

Avallone, Silvia

Cuore nero / Silvia Avallone

Rizzoli, 2024 | La scala

Copie totali: 70 | In prestito: 67 | Prenotazioni: 128

Abstract:

In un borgo isolato, Emilia arriva con il suo accento “foresto” e una miriade di bagagli. Il suo arrivo sconvolge il silenzio del luogo, portando con sé segreti e nuove storie…

Grande meraviglia

Ardone, Viola

Grande meraviglia / Viola Ardone

Einaudi, 2023 | Einaudi. Stile libero big

Copie totali: 88 | In prestito: 65 | Prenotazioni: 0

Abstract:

Con il candore di Elba, una ragazzina, il romanzo esplora l’amore e il manicomio. Una narrazione che alterna ferocia e bellezza, chiudendo un’ideale trilogia del Novecento…

Il castagno dei cento cavalli

Cassar Scalia, Cristina

Il castagno dei cento cavalli / Cristina Cassar Scalia

Einaudi, 2024 | Einaudi stile libero. Big

Copie totali: 64 | In prestito: 64 | Prenotazioni: 99

Abstract:

Un nuovo caso per Vanina Guarrasi. Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, una donna brutalmente assassinata scatena un’indagine dai risvolti sorprendenti…

L’orizzonte della notte

Carofiglio, Gianrico

L’orizzonte della notte / Gianrico Carofiglio

Einaudi, 2024

Copie totali: 65 | In prestito: 63 | Prenotazioni: 68

Abstract:

«Non so dire se avessi deciso già quella mattina…». Una riflessione sulla giustizia e le sue sfumature, attraverso le parole di un protagonista che osserva il mondo dalla gabbia degli imputati…