Legnano: il nuovo mister Gianluca Porro annunciato sui social

Sarà con ogni probabilità Gianluca Porro, ex Città di Varese, il nuovo tecnico del Legnano, secondo quanto confermato intervenendo direttamente sui social dallo stesso neodirettore lilla Roberto Nava, interloquendo con tifosi e followers. Una modalità “eterodossa”, rispetto al sicuramente preferibile utilizzo dell’ufficio stampa dell’Ac Legnano sempre efficiente e tempestivo, ma naturalmente si è liberi di procedere come meglio si crede, per confermare la voce circolata circa il sorpasso di Porro su Zattarin, troppo costoso ma prima scelta per la panchina e l’ex Pro Patria Gentilini, che avrebbe dovuto liberarsi dal Fc Milanese, squadra del girone B d’Eccellenza portando in dote anche diversi giocatori.

Lo stesso nuovo Direttore generale si è espresso in questi termini, in riferimento all’indiscrezione riguardante Porro sulla panchina dei lilla: “Confermo domani (oggi per chi legge ndr),sarò a pranzo con il Presidente Zoppi e altri dirigenti…..benvenuto Mister e buon lavoro”.

Roberto Nava, che in passato tentò di comprare l’Akragas (vedi qui la notizia) ha dunque confermato Porro, vedremo oggi quanto verrà comunicato perché ai colpi di scena siamo ormai abituati e se poi domenica nella delicatissima sfida con il Saronno farà in tempo ad accomodarsi Porro o chi per esso oppure Valerio Foglio, tesserato nelle ultime ore con al fianco uno dei superstiti componenti dello staff munito di patentino.