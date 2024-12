Legnano calcio, un pareggio in rimonta con il Saronno (2-2)

Il Legnano pareggia (2-2) stavolta in rimonta e almeno dopo lo scossone in panchina e l’ottimo lavoro di Foglio in settimana e la mano di Porro, al debutto assoluto, negli ultimi due allenamenti, ha lasciato intravedere un cambiamento che incoraggia. Forse si è perso del tempo, trascinandosi fino a dicembre, ora toccherà al mercato, ma il Legnano visto su un terreno del Mari non dei migliori, è stato almeno più combattivo e ordinato, tranne ancora una volta sugli sviluppi del corner costato al 30′ il gol di Vaglio con tap in ravvicinato dopo il doppio miracolo di Cirenei. Prima al 26′ era tremata la traversa della porta lilla su botta su punizione di Pedrocchi ma comunque contro il Saronno degli ex Roncari, in panchina, Ortolani titolare e Favilla, subentrato a gara in corso, ha convinto il 3-5-2 di Porro.

La ripresa si apre con il diagonale di La Torre fuori al 5′, con un’occasione che andava sfruttata meglio. Per la legge del gol sbagliato, gol subito non tarda poi il gol proprio dell’ex di turno Favilla, che ribatte in porta al 13′. Il Legnano riapre la partita al 21′ con il bel destro secco sotto la traversa di La Torre. I lilla non si arrendono e vengono premiati con il pari di testa di Hasanaj al 33′. A 10′ dal termine il tiro di Veroni è fuori di poco, così come il tiro di Femminò al 48′. Alla fine è un pari strameritato dei lilla che muove la classifica e fa morale.