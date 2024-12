Lite in piazza Risorgimento a Gallarate, un ferito

Lite con ferito in piazza Risorgimento a Gallarate nella prima serata di venerdì, poco prima delle 22 (la foto è d’archivio, non riferita al fatto).

Sul posto, a rimettere in ordine le cose, sono intervenute le Volanti della Polizia.

Ma in piazza sono arrivate anche un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, per soccorrere un 48enne coinvolto nell’episodio, che è stato poi portato in ospedale al Sant’Antonio Abate (non è grave).

Il Commissariato di pubblica sicurezza sta indagando sull’episodio.

La zona di piazza Risorgimento è stata al centro di diversi episodi recentemente: a fine novembre c’era stata una lite che aveva provocato anche danni a un esercizio pubblico,: la Polizia aveva poi ricondotto i fatti anche ad una serie di danni alle auto in sosta in zona.

Pochi giorni dopo si era registrata anche un’aggressione a colpi di taglierino pochi giorni dopo (un episodio tra conoscenti, la vittima aveva dichiarato di non voler far denuncia).