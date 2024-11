Giovane ferito a Gallarate con taglierino, indagini della polizia

Poco più di una lite, che può tuttavia avere pesanti conseguenze sul piano penale: nella serata di giovedì un ragazzo di 18 anni è stato medicato per ferite superficiali portate con un taglierino da un conoscente.

Siamo in piazza Risorgimento a Gallarate intorno alle 19.

Subito qualcuno ha chiamato il 118 intervenuto con un’ambulanza che ha medicato sul posto il giovane che successivamente in autonomia ha raggiunto il commissariato cittadino per spiegare i fatti e dichiarare di non voler sporgere denuncia.

Ma quanto avvenuto, cioè il ferimento di una persona con un oggetto rappresenta per la legge l’ipotesi di reato di “lesioni aggravate“, procedibile dunque d’ufficio. Sono di conseguenza in corso indagini e attività da parte della polizia circa l’accaduto.