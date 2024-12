Danneggia alcune auto in piazza Risorgimento a Gallarate, denunciato dalla Polizia

Un giovane senza fissa dimora di origini marocchine, irregolare e con diversi precedenti, è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Gallarate dopo aver danneggiato (nella serata di mercoledì 27 novembre) alcune auto in sosta che era state parcheggiate tra via Post Castello e piazza Risorgimento, nel pieno centro cittadino.

Non pago di questi vandalismi il giovane ha anche danneggiato alcune vetrate e alcuni mobili di un bar, sempre in piazza Risorgimento, e ha tentato di aggredire senza motivo un uomo che, per fortuna, è riuscito a rifugiarsi in un locale pubblico evitando il contatto fisico (ne avevamo parlato qui).

La Polizia ha visionato i filmati registrati dagli apparati di videosorveglianza sia dei privati sia della vigilanza comunale e hanno ricostruito l’accaduto. Il giovane per prima cosa ha preso di mira tre vetture balzando sopra di esse e prendendole a calci. Poi è iniziato il tentativo di aggressione all’uomo rifugitosi nel bar di piazza Risorgimento.

Gli agenti hanno rintracciato l’autore dei vandalismi nei pressi di piazza Giovanni XXIII: il giovane ha prima provato a confondersi tra i pendolari che entrano ed escono dalla stazione e poi ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dagli uomini della Squadra Volante. Per lui è scattata la denuncia per il reato di danneggiamento aggravato ed è quindi stato portato al C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Bari, da dove sarà rimpatriato in Marocco.

Di piazza Risorgimento si era parlato anche pochi giorni fa a causa di una lite tra due conoscenti sfociata in aggressione con un taglierino.