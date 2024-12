“Mastini si nasce”: un bavaglino giallonero per i nuovi nati nel 2025

“Mastini si nasce” è il nome dell’iniziativa che il club di hockey di Varese lancia per il 2025. Per accogliere le nuove generazioni nella comunità varesina, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, tutti i neonati dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese riceveranno in dono un bavaglino giallonero.

«L’iniziativa – spiegano dalla società – mira a offrire un caloroso “benvenuto” ai nuovi arrivati, coinvolgendo le famiglie sin dai primi giorni di vita in un percorso condiviso di crescita, aggregazione e valorizzazione dello sport come strumento per il benessere fisico e sociale».

«Questa iniziativa rappresenta il nostro modo di abbracciare le nuove generazioni e le loro famiglie, invitandole a condividere i valori di unione e impegno che caratterizzano non solo la nostra squadra, ma l’intera comunità varesina. “Mastini si Nasce” è un simbolo di appartenenza e accoglienza», dichiara il presidente giallonero Carlo Bino.

«Lo sport è salute, ma è anche un contesto educativo e formativo ideale, che consigliamo a tutti i bambini – le parole del Direttore del Dipartimento materno-infantile di ASST Sette laghi e Presidente della Società Italiana di Neonatologia, Massimo Agosti -. Per questi motivi, il dono dell’HCMV Varese Hockey è simpatico e ricco di significati positivi e valori, che ci auguriamo che i neonati a cui verrà consegnato possano coltivare nel prosieguo della loro vita, fin dall’infanzia».

«Fa sempre piacere sapere che il territorio è vicino al nostro reparto e I Mastini sono davvero nel cuore dei varesini – tiene ad aggiungere il Prof. Fabio Ghezzi, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Varese – Con questo gesto aggiungono valore al nostro lavoro: il Del Ponte non è solo uno dei più importanti punti nascita lombardi, è un ospedale inserito in una comunità che si dimostra, con questi doni, pronta ad accogliere i nuovi nati e ad accompagnarli nel loro percorso di crescita«

L’iniziativa si distingue per il contributo congiunto di associazioni e partner che hanno scelto di aderire, dimostrando quanto sia importante creare un impatto significativo per la comunità. Il valore del progetto risiede nella partecipazione di tanti soggetti uniti per accogliere le nuove generazioni e trasmettere i valori dello sport.

I bavaglini sono stati realizzati con materiali di alta qualità e prodotti interamente nella nostra provincia, certificati per la sicurezza e il comfort dei neonati. Tra i principali sostenitori, un ringraziamento speciale va all’associazione L’Arcobaleno di Nichi, charity partner dell’HCMV Varese Hockey.

«Per noi de L’Arcobaleno di Nichi, che di solito riceviamo aiuti per i nostri progetti solidali, è un onore poter contribuire attivamente a un progetto che parla di futuro e integrazione. Siamo felici di collaborare con HCMV Varese Hockey per dare il benvenuto ai più piccoli con un gesto così genuino», ha commentato Elena Parascenzo.

«Il bavaglino, dunque – conclude la nota societaria -, non è solo un regalo, ma un simbolo per rafforzare il legame tra le famiglie e il mondo dello sport, con particolare attenzione all’hockey su ghiaccio, pilastro della comunità varesina. Un piccolo gesto, volto a unire comunità, sport e nuove generazioni. Perché a Varese, “Mastini si Nasce”!».