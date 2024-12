Mercatino di Natale: solidarietà e idee regalo al rifugio “Una Luce Fuori dal Lager”

Dalle 10:00 alle 17:30, il mercatino di Natale offrirà un’occasione speciale per fare acquisti solidali e sostenere i tanti cagnolini ospitati dall’associazione

Appuntamento per il 22 dicembre al rifugio Una Luce Fuori dal Lager di Uboldo (VA), in via Caduti della Liberazione 123.

Dalle 10:00 alle 17:30, il mercatino di Natale offrirà un’occasione speciale per fare acquisti solidali e sostenere i tanti cagnolini ospitati dall’associazione.

Saranno disponibili i calendari 2025, ideali come regalo natalizio, e altre idee per rendere felici i propri cari aiutando, allo stesso tempo, una causa importante. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento prima del Natale per contribuire al benessere degli animali e trascorrere una giornata all’insegna della solidarietà.

La presenza dei volontari e degli amici a quattro zampe renderà questa giornata ancora più significativa. Un gesto concreto per chi, durante le feste, non dimentica chi ha più bisogno.