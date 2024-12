Natale in Lombardia: tra la magia della Vigilia e il pranzo della tradizione

In Lombardia, le festività natalizie si vivono con un misto di calore familiare, tradizioni radicate e sapori autentici. La cena della Vigilia e il pranzo di Natale rappresentano momenti speciali in cui le famiglie si riuniscono attorno alla tavola per condividere piatti tipici e celebrare l’atmosfera di festa.

La Cena della Vigilia: tra sobrietà e convivialità

La sera del 24 dicembre, la tradizione lombarda suggerisce un pasto “di magro”, senza carne, in linea con le usanze cattoliche. Sulle tavole delle famiglie lombarde compaiono spesso piatti a base di pesce, come i casoncelli ripieni di magro, i ravioli con erbe e formaggio, oppure il baccalà, servito in umido con polenta.

Un’altra preparazione tipica della Vigilia è il risotto al pesce persico, specialmente nelle zone lacustri come il Lago di Como o il Lago Maggiore. A chiudere la cena, il panettone, re indiscusso delle festività natalizie, spesso accompagnato da una crema al mascarpone o da un bicchierino di vin santo.

Il Pranzo di Natale: un trionfo di sapori tradizionali

Il 25 dicembre, il pranzo natalizio si trasforma in un banchetto sontuoso, dove i piatti tipici variano da una provincia all’altra, ma condividono un profondo legame con il territorio.

Uno dei protagonisti indiscussi è il cappone ripieno, cotto lentamente e servito con mostarda o salse delicate. Non può mancare il risotto alla milanese, impreziosito dallo zafferano, che colora e profuma la tavola.

Per gli amanti delle zuppe, il brodo di cappone con i tortellini rappresenta un classico, mentre in alcune zone, come la Valtellina, si gustano i pizzoccheri, preparati con farina di grano saraceno e conditi con burro, formaggi e verdure.

Dolci e tradizioni

Il momento dei dolci è dominato dal panettone e dal pandoro, ma non mancano altre prelibatezze locali, come il Dolce Varese, i nocciolini di Lodi, i torrone di Cremona e le offelle di Parona, biscotti friabili che si sciolgono in bocca.