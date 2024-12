Nuova copertura per le tribune del campo da calcio di via Melzi a Rescaldina

Nuova copertura per le tribune del campo da calcio di via Barbara Melzi, sottoposte nei giorni scorsi, viste le condizioni in cui ormai versavano, ad un intervento di rifacimento della guaina e della lattoneria, finalizzato non solo ad assicurare la fruizione della struttura durante le partite ma anche e soprattutto ad assicurare «la salvaguardia della struttura e della muratura in cemento armato altrimenti fortemente esposti alle intemperie».

«Su tutti gli impianti sportivi si porrà la giusta attenzione – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Moschetti -, compatibilmente con le risorse disponibili, considerando l’invecchiamento delle strutture e dei manufatti che su tutto il territorio risultano spesso molto datati; per citare un altro esempio di intervento necessario anche sul tetto della palestra di via Roma recentemente sono stati eseguiti lavori utili a risolvere infiltrazioni che hanno contestualmente confermato la necessità di ulteriori rifacimenti, se possibile totali e non più solo parziali».