Nuovi impianti sportivi per l’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi impianti sportivi per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. L’Amministrazione Comunale di Sesto Calende ha comunicato oggi il risultato “frutto del dialogo costante e costruttivo iniziato a luglio 2024 con la Provincia di Varese”.

L’intervento – spiega la nota del Comune – “dal valore complessivo di 2,4 milioni di euro, prevede la costruzione di una nuova palestra coperta da tensostruttura, completa di spogliatoi e servizi igienici in muratura, e di un campo da beach volley anch’esso coperto da tensostruttura. Inoltre, nello spazio adiacente alla palestra attuale, sarà realizzato un campo da calcio a cinque in erba naturale. Queste nuove infrastrutture andranno ad arricchire gli spazi già a disposizione dell’istituto, ampliando significativamente le opportunità sportive per studenti e associazioni locali, senza sottrarre alcuna risorsa agli spazi esistenti. Con circa 1.500 studenti distribuiti su più indirizzi, tra cui il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende rappresenta un punto di riferimento educativo per tutto il territorio. Negli ultimi anni, il Liceo Sportivo ha registrato un costante aumento di iscrizioni, a dimostrazione della crescente richiesta di percorsi formativi che coniughino sport e studio. Tuttavia, questo successo ha messo in evidenza la necessità di infrastrutture moderne e adeguate per soddisfare le esigenze sempre più articolate degli studenti e del personale scolastico. A questa situazione si è aggiunta la crescente domanda da parte delle associazioni sportive locali, che negli ultimi anni hanno ottenuto ottimi risultati sia in termini numerici di iscrizioni sia nei rispettivi campionati. La costante presenza di attività sportive all’interno delle strutture esistenti ha talvolta generato sovrapposizioni nelle richieste di utilizzo, sottolineando l’urgenza di nuove infrastrutture per migliorare l’organizzazione e garantire un accesso equo agli impianti sestesi”.

Le difficoltà logistiche e organizzative vissute dall’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, ma anche dall’Amministrazione Comunale di Sesto Calende, sono state aggravate dalla prolungata indisponibilità della palestra esistente, inutilizzabile da oltre un anno in attesa dell’avvio dei lavori di ripavimentazione.

“Questa situazione ha richiesto un notevole sforzo organizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale, che se da una parte si è prodigata per garantire la continuità delle attività sportive attraverso convenzioni con centri sportivi e palestre private, dall’altra ha cercato di farsi portavoce delle richieste di studenti e associazioni locali presso la Provincia di Varese, ente proprietario dello stabile. Come già comunicato in precedenza, dopo numerosi incontri tra l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Varese e la Scuola, i lavori di rifacimento del fondo della palestra sono finalmente iniziati. La nuova pavimentazione, che sarà pronta entro fine gennaio 2025, è progettata per accogliere linee e campi regolamentari per basket, pallavolo, calcio a cinque e pallamano, rispondendo così sia alle esigenze dell’istituto sia alle richieste delle associazioni sportive locali. L’importante novità è che Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese – accogliendo le proposte avanzate dall’Amministrazione Comunale di Sesto Calende e dalla Scuola, ha avviato il processo che porterà alla costruzione di nuove strutture sportive, garantendo quindi un ampliamento funzionale e sostenibile delle infrastrutture scolastiche che, in prospettiva, fornirà spazi di grandissima utilità non solo per gli studenti, ma anche per le associazioni sportive del territorio, che da ormai diversi anni chiedevano la costruzione di una nuova palestra comunale. Questo importante risultato politico e amministrativo è il frutto di un lavoro condiviso tra la Giunta Comunale di Sesto Calende e la Provincia di Varese, che ha dimostrato grande sensibilità e una concreta volontà di rispondere alle necessità del territorio. Il Sindaco Betta Giordani, con tutta l’Amministrazione Comunale esprime un ringraziamento particolare al Presidente Marco Magrini per l’impegno dimostrato nel sostenere il progetto e nel recepire le esigenze della comunità scolastica e sportiva sestese. L’intervento rappresenterà certamente una risposta efficace alle criticità legate alla carenza di spazi sportivi, offrendo agli studenti dell’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” la possibilità di svolgere regolarmente le attività di scienze motorie e garantendo alle associazioni sportive locali nuovi spazi moderni e attrezzati per allenamenti e competizioni. Un ampliamento significativo delle infrastrutture sportive e scolastiche che contribuirà al benessere e alla crescita della comunità”.