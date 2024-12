Nuovi serramenti alla palestra delle scuole medie di Angera

Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sugli stabili scolastici e la palestra comunale di Angera.

Negli scorsi giorni è infatti terminata la sostituzione degli infissi della palestra della scuola medie che interessano gli spogliatoi, le porte di ingresso, la vetrata esterna oltre alla sostituzione di serramenti nel corridoio della scuola.

L’importo totale dell’intervento è pari 70mila euro. La sostituzione dei serramenti esterni rientra nel bando “PICCOLE OPERE” annualità 2023 (contributo legge 160/2019, ex PNRR Linea di intervento M2.C4.I 2.2).

L’intervento, che si è reso necessario per l’adeguamento alle normative in termini di sicurezza, migliorerà l’efficienza e il comfort ambientale della palestra del complesso scolastico e garantirà i livelli di resistenza al vento, permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e al rumore.

I serramenti della palestra sono stati spostati a filo muro esterno per recuperare maggior spazio all’interno della palestra. In precedenza infatti le vetrate risultavano arretrate, sottraendo un po’ di spazio interno. I nuovi serramenti sono stati realizzati in PVC con rinforzi perimetrali in acciaio, 5 camere, doppie guarnizioni. Si è mantenuto il colore originale blu per la parte esterna e bianco all’interno; è stato scelto un doppio vetro antinfortunistico e sono stati messi in opera i maniglioni antipanico. Ultimato anche il bagno per persone con disabilità nella scuola secondaria di primo grado, per sopperire a una mancanza che si trascinava da tantissimi anni.

«Il restyling del complesso scolastico continua – commenta Simona Piscia, assessore ai lavori pubblici -. È prevista la sistemazione della pavimentazione esterna di accesso alla palestra e della rampa per disabili. Le lavorazioni sono in corso di esecuzione».