Olly, le date nei palazzetti 2025 del “Tutta Vita Tour”

A due settimane dall’annuncio del suo Tutta Vita Tour 2025, sono già completamente sold out la data all’Unipol Forum di Milano del prossimo 10 ottobre e la seconda data allo Stadium di Genova, prevista per il 5 ottobre, che si aggiunge al sold out della prima data a Genova, il 4 ottobre.

Il cantautore è pronto a calcare i palchi dei palazzetti per la prima volta, con cinque date, partendo proprio dalla sua Genova (Stadium Genova – 4 e 5 ottobre SOLD OUT), per poi proseguire a Milano (Unipol Forum – 10 ottobre – SOLD OUT), Roma (Palazzo dello sport – 15 ottobre) e concludere il tour a Napoli (Palapartenope – 17 ottobre). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, qui le info sui biglietti.

In questo momento di grandi soddisfazioni, conquista l’oro il brano Scarabocchi, estratto dall’album Tutta Vita (Epic Records/Sony Music Italy), già certificato disco d’oro, e che ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5.

Attualmente Olly sta portando la sua energia in giro per l’Italia con il suo LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025, che registra ora il tutto esaurito, in seguito al sold out della seconda tappa prevista a Molfetta il 17 maggio 2025. Dopo la data zero a Nonantola – MO (Vox Club – 28 novembre), Olly si è esibito a Milano (Fabrique – 2 e il 3 dicembre), a Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 5 dicembre) e a Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 9 dicembre), in cui tornerà anche questa sera. Il tour proseguirà da Padova (Hall – 13 e 17 dicembre), farà tappa poi a Bologna (Estragon – 14 e 16 dicembre), Pozzuoli – NA (Duel Club – 19 dicembre) e a concludere questa prima parte saranno tre date a Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre). Prima di arrivare a calcare i palchi dei palazzetti, Olly tornerà live in primavera partendo dagli appuntamenti di Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 4 e 5 maggio), Bologna (Estragon – 7 e 8 maggio), Roma (Atlantico – 13 e 14 maggio), Molfetta – BA (Eremo club – 16 e 17 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 19 e 20 maggio) e terminerà ufficialmente a Padova (Gran Teatro Geox – 22 e 23 maggio).

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024

Giovedì 28 novembre – NONANTOLA (MO) @ Vox Club – SOLD OUT

Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club – SOLD OUT

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope