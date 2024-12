Openjobmetis, tegola di Natale: infortunio muscolare per Sykes

Reggio Emilia dev’essere un campo maledetto per la Pallacanestro Varese: lo scorso anno l’Openjobmetis perdette sia la partita sia un uomo importante come Davide Moretti, quest’anno stesso risultato sul parquet e infortunio per Keifer Sykes, se possibile ancora più grave – dal punto di vista dell’economia di squadra – rispetto al “Moro”.

Sykes si era fermato domenica nel corso del terzo periodo accusando un problema muscolare nella zona degli adduttori. Gli esami svolti tra lunedì e martedì hanno purtroppo evidenziato una lesione muscolare che interessa il bicipite femorale della gamba sinistra.

La società parla di una rivalutazione tra qualche settimana senza specificare ulteriormente il grado dell’infortunio ma di certo Sykes mancherà dal delicatissimo match-salvezza di sabato sera, in casa con Napoli (vietata la vendita dei biglietti agli ospiti, nel frattempo).

Una partita che Mandole dovrà affrontare così con due sole guardie di ruolo, Matteo Librizzi e Jaylen Hands, chiamati quindi a fare gli straordinari per di più contro un cliente del calibro di Jacob Pullen, appena richiamato dalla società partenopea.

Incrociamo le dita, ma l’infortunio a una pedina qual è Sykes fa tornare alla mente quanto avvenne nell’anno dell’ultima retrocessione, quando la Cimberio perdette il pivot Mate Skelin – totem cui vennero affidate le speranze salvezza – proprio in un match prenatalizio in trasferta. A Siena, in quella occasione.