Per la “Giornata del Volontariato” da Coop Lombardia 68mila euro a progetti e associazioni

Il 5 dicembre 2024, in occasione della Giornata del Volontariato, si conclude il progetto “Esprimi un desiderio”, promosso da Coop Lombardia per sostenere il territorio e dare spazio a iniziative che rispondono ai bisogni e alle necessità delle comunità locali e dei loro territori.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di ben 284 associazioni, che hanno presentato progetti dedicati a solidarietà, cultura, sport, natura e tempo libero, coinvolgendo Soci e Clienti nella scelta delle proposte da realizzare.

Grazie a un processo di voto avvenuto in tutti i punti vendita di Coop Lombardia, suddivisi in 38 aree territoriali, migliaia di Soci e Clienti hanno contribuito a selezionare i progetti vincitori. Il primo classificato per ciascuna area riceverà un contributo di mille euro per sviluppare la propria idea, mentre il secondo e il terzo riceveranno rispettivamente delle gift card del valore di 500 euro e 300 euro, per un valore complessivo dei premi di oltre 68mila euro che andranno a sostegno delle realtà locali, in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Tra i progetti finalisti votati nei punti vendita di Varese e Malnate ci sono l’Associazione Parkinson Insubria Varese con “I SENSI. Io nel mondo. Il mondo in me; Marte scuola dello spettacolo con il progetto “Futuro urbano” e la Casa del Giocattolo Solidale con “Un Natale di giochi e sorrisi per i bambini più fragili della nostra città”.

“Esprimi un desiderio” rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Coop Lombardia, associazioni e cittadini possa creare valore per le comunità, sostenendo progetti utili e condivisi. Per ulteriori dettagli sui progetti vincitori è possibile consultare il sito www.esprimiundesiderio.net.