Progetti e servizi per trovare lavoro nel settore turistico alberghiero: un convegno della sede della Provincia di Varese

Il settore Lavoro della Provincia di Varese ha organizzato un convegno che si terrà il 16 dicembre alle ore 10 presso la Sala Convegni della Villa Recalcati (sede della Provincia di Varese) in cui saranno presentati i progetti e i servizi a disposizione delle imprese per trovare e assumere personale a beneficio delle imprese del territorio e, in special modo, degli operatori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

In particolare, nel corso dell’incontro, si daranno informazioni e indicazioni:

 su come trovare e assumere personale dall’estero

 sui progetti e le iniziative che il Settore Lavoro sta realizzando per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

 sul servizio di preselezione dei Centri per l’impiego per ricercare le figure professionali di cui un’azienda ha bisogno

 sull’offerta di formazione presente nel nostro territorio nello specifico ambito professionale del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Si è valutato di prendere le mosse proprio dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione perché è uno di quelli più interessati dalla difficoltà di trovare personale, anche per esigenze stagionali, ma si tratta di opportunità che riguardano tutte le aziende e tutti i settori economici e produttivi.

È da tempo, infatti, che il Settore Lavoro è impegnato nello sforzo di promuovere l’incontro tra chi cerca lavoratori e chi cerca lavoro, provando a ridurre il cosiddetto mismatch, cioè la mancata corrispondenza tra le esigenze di figure professionali espresse dalle imprese e le competenze e le esigenze delle persone interessate a entrare nel mercato del lavoro.

Proprio in questo spirito, oltre a presentare i servizi e i progetti a disposizione delle imprese, questa giornata vuole essere anche un momento di confronto e di riflessione su questo tema.

Le aziende interessate a partecipare possono compilare il modulo di iscrizione attraverso il seguente link: https://forms.office.com/e/8QSPYFi1wC?origin=lprLink