Pronto soccorso di Varese affollato ma senza gravi problemi. Al Galmarini di Tradate bollino sempre nero

Sovraffollato ma senza eccessi. Per gli operatori del pronto soccorso di Varese i giorni di Natali sono stati di grande lavoro ma senza raggiungere i gravi problemi di sovraffollamento. La giornata di Natale si è conclusa con meno di 10 pazienti in attesa di un posto letto in reparto e mentre a mezzanotte del 26 erano 17 gli ammalati in attesa di ricovero.

L’attività generale, di fatti, non è diminuita: il flusso di utenti è rimasto attorno ai 150, numeri nella media per il PS varesino, arrivati a 155 a Santo Stefano.

Situazione di grave affollamento invece al PS del Galmarini di Tradate che ha vissuto giorni di grave pressione, da bollino nero con poco meno di 90 accessi al giorno e una 14 pazienti in attesa di ricovero alla fine di entrambi i giorni di festa.

Peggio del PS di Varese è andata al pronto soccorso di Cittiglio che ha alternato momenti di tranquillità ad altri di sovraffollamento importante con una sessantina di accessi al giorno: la giornata di natale si è conclusa con un paio di persone in attesa di ricovero e 4 alla fine del 26.

Più tranquille le giornate nei due pronto soccorso di Angera e Luino che hanno avuto una trentina di accessi: due i pazienti in attesa di posto letto in reparto all’Ondoli e nessuno al Confalonieri.