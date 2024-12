Ribaltamento in autostrada tra Castellanza e Busto, coinvolti tre ventenni

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 15 dicembre, sull’autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio. Intorno alle ore 9.30, un’auto si è ribaltata, coinvolgendo tre giovani, due diciannovenni e un ventenne.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori, allertati dalla Soreu dei Laghi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, insieme al personale dell’ATS di Novate. I soccorritori hanno operato in codice giallo, segnalando ferite di media gravità per i coinvolti.

Le cause del ribaltamento sono ancora da accertare. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono in corso, ma non si segnalano particolari rallentamenti al traffico.