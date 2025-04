La Pro Patria fa 0-0 contro l’Alcione, Caniato: “Mancata la cattiveria che fa la differenza”

Mister Max Caniato e Eljon Toci commentano lo 0-0 ottenuto in casa contro l’Alcione.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

CANIATO – C’è mancata quella determinazione, quel poco di cattiveria che fa la differenza: qualche seconda palla, qualche contrasto. Anche fisiologico dopo tre gare in una settimana, tre gare tolgono tanto. Tre gare importanti, perché ci aspettavamo qualcosa, la classifica esige questo. Forse siamo stati poco sul pezzo, anche se abbiamo creato un paio di occasioni, una per tempo. Nella prima è stato bravo il loro portiere, Agazzi, pensavamo tutti che la conclusione di Beretta sarebbe stata rasoterra, invece la palla si è alzata e Agazzi con la mano di richiamo una grossa parata. Forse nel prosieguo di quell’azione poteva esserci un calcio di rigore, con Rocco che viene sotterrato in area. Nel secondo tempo invece l’occasione è stata sui piedi di Toci. In quel momento forse se si accorge di esser libero, se azzarda un pochino di più, conduce la palla verso la porta e conclude in modo migliore.

TOCI – Segnare mercoledì contro l’Atalanta è stata una liberazione. Qualcosa che mi ha dato tanta fiducia per il resto della partita e per le prossime. Qualcosa che può aiutare me, e il mio obiettivo è aiutare la squadra. La classifica non è indifferente. Scendiamo in campo per un risultato solo, e questo ci porta a non avere la lucidità giusta in certi momenti. Oggi non lo sono stato quando ho avuto la mia possibilità, potevo fare meglio. Spesso e volentieri c’è girata veramente male, è stato un mix di cose che non ci hanno permesso di raccogliere quello che meritiamo.