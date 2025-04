Serie, Pro Patria – Alcione: la partita in diretta

Ultima domenica casalinga della stagione regolare per la Pro Patria, che affronta l’Alcione Milano allo Speroni con l’obbligo di rialzarsi dopo la rimonta subita nel recupero contro l’Atalanta U23. La vittoria di appena 7 giorni fa sulla Virtus Verona è ormai lontana, e i biancoblu si trovano ora in una fase cruciale del campionato: con quattro partite rimaste e 12 punti in palio, la corsa salvezza si fa sempre più serrata. La Pro, orfana di Alcibiade che ha concluso la regular season a causa della squalifica di quattro giornate, è a -4 dalla Triestina, -7 dalla Pro Vercelli, ma solo +3 dal Caldiero penultimo. Domenica 6 aprile, per la 35esima giornata, arrivano gli arancioblu che, pur rallentato nel girone di ritorno, sono ancora in piena corsa per i playoff e guidati da volti noti a Busto, come il tecnico Giovanni Cusatis e i giocatori Bertoni e Renault (in realtà più seconde linee).

Fischio di inizio alle 17:30: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).