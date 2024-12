Ritorni e vittorie al Cross della Valcuvia: in scena la quarta prova del Trofeo Monga

La terza edizione del Cross della Valcuvia è iniziata domenica mattina con temperatura pungente e previsione di vento, ma le montagne hanno protetto a dovere il fondovalle dalle folate favoniche e la mattinata è stata baciata dal sole che è spuntato al partire della prima batteria e ha scaldato decisamente l’ambiente.

La gara era valevole anche come quarta prova del Trofeo Monga, storico circuito regionale giunto alla 43esima edizione che rappresenta la storia del Cross almeno per quanto riguarda la Lombardia.

Erano 130 gli atleti in gara, suddivisi in tre batterie come da regolamento del circuito. Alle 9.30 parte la prima batteria dedicata a tutte le categorie femminili, dopo 5 anni di assenza si registra il rientro alle competizioni di Elena Begnis vincitrice in passato di numerose gare sia campestri che su strada.

La gara di 4km su due giri di percorso, ha visto una bella battaglia nel duo di testa con Silvia Comelli (Canottieri Milano) che a 1km dall’arrivo imprime il forcing decisivo e stacca definitivamente Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) dominatrice delle prime due edizioni, oggi al rientro dopo qualche mese di acciacchi vari quindi non al top della condizione.

Sul gradino più basso del podio Katiuscia Nozza Bielli (Runners Bergamo) precede Giulia Pellegrinuzzi (Canottieri Milano) e Liliana Cagliani (Athletic Team). Elena Begnis 8a al traguardo vince il trofeo Michela Badalin A.M. in quanto prima varesina al traguardo.

Alle 10.00 parte la seconda batteria sempre su 4km di percorso, dopo il minuto di silenzio in ricordo del compianto Enzo Pronesti deceduto due domeniche fa in incidente stradale mentre si recava alla maratona di Torino. In gara le categorie maschili Allievi e Master over60, qui con esperienza trionfa Luciano Bosio (Atletica Lumezzane) davanti a Mario Farina (Daini Carate Brianza) Francesco Mazzilli (Atl. Casorate) Francesco Cutecchia (Atl.Gavirate) e Salvatore Sanacuore (U.S. Scalo Voghera).

Tra loro terzo assoluto si è inserito il primo allievo Fabio Valtulini (Atl. Pianura Bergamasca) partito forte a fare l’andatura ha poi pagato i dislivelli tra i vari terrazzamenti del percorso perdendo la prima posizione assoluta, il podio di categoria vede il compagno di squadra Nicholas Valota e Tommaso Gatti (Athletic Team).

Ultima gara del giorno per le restanti categorie maschili che devono percorrere tre giri per 6km in totale. Dominio assoluto di Andrea Soffientini (Dinamo Running) a cui non sono bastate due maratone negli ultimi 20 giorni e fa gara a sè. Per il podio si piazzano Marco Broggi (Daunia Running) e Dario Perri (Bumbasina Run) dopo aver battagliato per due giri di gara. Seguono Gabriele Gianatti (Atl. Treviglio) e Christian Nodari (GSA Sovere Atletica).

Dario Perri si aggiudica il Trofeo Patrizio Bogni A.M. come primo varesino in gara, mentre Francesco Merisio (Athletic Team) si aggiudica il 20°Trofeo Mario Sangalli A.M. con premio offerto dalla famiglia. Tra i gruppi vittoria del G.S.Zeloforamagno su Atletica Verbano e Athletic Team, questi ultimi domenica prossima organizzano la quinta e ultima prova del Trofeo Monga in quel di Pioltello.

“Atletica Verbano ringrazia l’amministrazione comunale di Casalzuigno e la locale Pro Loco per l’ospitalità e lo stand gastronomico post gara, i gestori della palestra locale che hanno messo a disposizione gli spogliatoi, e tutti i volontari in servizio dando appuntamento al nuovo anno“, spiegano gli organizzatori (immagine di repertorio).