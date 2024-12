“Ritorno al Breithorn”, Dario Tubaldo racconta a Castellanza la sua passione per montagna

In “Ritorno al Breithorn” Dario Tubaldo – alpinista e filmaker originario della zona del Gallaratese – racconta la passione per la montagna (la sua e non solo la sua) partendo da un’esperienza toccante: dieci anni fa, il 18 ottobre 2014, fu travolto da una valanga sul Breithorn, un momento drammatico che ha dato nuova luce alla sua passione.

Il film – di cui avevamo già scritto qui – viene proposto giovedì 5 dicembre dal Cai di Castellanza, con proiezione al Cinema Teatro Dante, in via Dante 5 a Castellanza, alle 21.

Dopo il film dalle 21.30 dialogo con i registi Dario Tubaldo e Luca Cusani e alle 22.15 presentazione della canzone “In Felicità” di Marco Ferazzi. (di cui in questi giorni è stato pubblicato il video, che trovate in fondo all’articolo). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La serata ha anche un valore sociale: «Per unire qualcosa di tangibile a questo progetto – racconta Dario Tubaldo – abbiamo realizzato una maglietta ispirata al film “Ritorno al Futuro”, un po’ perché siamo più o meno tutti cresciuti durante quegli anni e ovviamente per il titolo del nostro film».

Per ogni maglietta verranno donati 12 euro per la manutenzione del bivacco intitolato a Edoardo Camardella, uno degli amici presenti nel film e scomparso nel 2021 sul Monte Bianco, a soli 28 anni, sulla Punta Helbronner.