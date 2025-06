Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 6, 7 e 8 giugno

Sagre, concerti, mostre ed eventi accendono il fine settimana. Il Varesotto si anima con un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti. Festa del Pesce a Calcinate. Alborelle, filetto o carpione: il gusto del lago protagonista all’oratorio di via Ettore Ponti 153. Sabato 8 e domenica 9 giugno, l’oratorio di Calcinate ospita la tradizionale “Festa del Pesce”, con specialità come alborelle, filetto e carpione. A Cuvio si accende l’estate: arte, ciliegie e musica per il week-end con la Pro Loco. Dal 6 all’8 giugno torna il trittico che unisce gastronomia, musica dal vivo e creatività. Debutto con il blues di “Oltremare”, tra porchetta, risotto alle ciliegie e danze sotto le stelle. A Tradate torna la “Fisio Run”: appuntamento l’8 giugno con la 9ª edizione. Manifestazione podistica non competitiva con percorsi da 1,8, 6 e 12 chilometri. Attesi adulti, bambini e amici a quattro zampe. Domenica e lunedì si vota per il Referendum.

LE PREVISIONI – Sole e nuvole si rincorrono, per un weekend all’insegna della variabilità. Una perturbazione in transito sull’Europa centrale interessa ancora tra oggi e domani le Alpi ma l’anticiclone che risale gradualmente dal Mediterraneo riduce la tendenza temporalesca con bel tempo estivo più stabile, anche su Alpi e Prealpi, a partire da domenica – Leggi le previsioni

ARCISATE – Dal 6 all’8 giugno 2025, il Parco Lagozza di Arcisate ospita la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura, un evento imperdibile che unisce tradizione, intrattenimento e gastronomia in un mix irresistibile. Un’occasione perfetta per vivere il territorio e assaporarne le eccellenze, in una cornice naturale suggestiva e ricca di appuntamenti per grandi e piccini – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Prima di prendersi una pausa estiva e riaprire le porte a ottobre, la Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, vi aspetta con un giugno ricco di sorprese. In negozio troverete tantissimi articoli perfetti per l’estate: dalle etichette per le valigie ai teli mare realizzati a telaio; dalle gonne dai colori vivaci, ai ventagli ideali per affrontare le giornate più calde. Un’occasione perfetta per fare acquisti solidali e originali prima della pausa estiva. Tutte le domeniche di giugno dalle 14.30 alle 18.30 in via Santa Maria 20 a Brunello – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Sabato 7 giugno, a Cadegliano Viconago, il Festival Terra e Laghi 2025 ospita uno tra gli appuntamenti più intensi e attesi: “Antigone”, una rilettura contemporanea del capolavoro tragico di Sofocle, proposta dalla compagnia Teatro Blu. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Silvia Priori, si inserisce nel progetto pluriennale “Donne e Mito”, che esplora grandi figure femminili della mitologia classica attraverso uno sguardo attuale, profondo e poetico – Tutte le informazioni

COMERIO – Sono piante tropicali, insolite, rarissime quelle che tornano protagoniste a Comerio con la nona edizione di ComeRaro, la mostra mercato che ogni anno porta sul Belvedere di via Stazione una selezione unica di vivaisti, coltivatori e appassionati da tutta Italia. La novità? Quest’anno si raddoppia: l’appuntamento dura due giorni, sabato 7 e domenica 8 giugno, con orario continuato dalle 10 alle 19. – Tutte le informazioni

CUVIO – Venerdì 6 giugno 2025, il Parco Comunale di Cuvio si trasformerà in una vera e propria culla del blues con l’apertura ufficiale di MusiCuvia 2025, una rassegna giunta alla sua quinta edizione che quest’anno si svolgerà sul territorio di sedici comuni della Valcuvia. Questo primo evento è inserito nella festa “Arre, Ciliegie e Musica” organizzata dalla Pro Loco di Cuvio. La prima serata del festival sarà un’immersione totale nel blues più autentico grazie al live della band Blues Oltremare, in programma alle ore 21. Un evento gratuito e all’aperto che promette emozioni, ritmo e atmosfere che spaziano dal Delta del Mississippi alla Chicago di Muddy Waters – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Il 7 e l’8 giugno a Gazzada Schianno arriva Harley Park, l’evento che celebra i 30 anni di Harley-Davidson Varese con una grande festa aperta a tutti. Due giorni intensi pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e famiglie, con un programma ricco di attività. Il cuore della festa sarà il Vintage Luna Park, dove ci si potrà divertire con giochi tradizionali come il lancio dell’anello, il calcinculo, la pesca dei cigni, il tiro al barattolo e il martellone. Non mancheranno spettacoli, premi e tanti gadget per tutte le età – Tutte le informazioni

MALNATE – Malnate ospita la 53ª edizione della Pre Nijmegen, l’evento che ogni anno unisce sport, solidarietà e intrattenimento, in vista della partecipazione dei marciatori italiani alla celebre manifestazione internazionale olandese. Quest’anno la manifestazione si svolgerà interamente presso l’Area Feste di via Pastore, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della primavera malnatese, con un ricco programma di serate danzanti, concerti, comicità e buona cucina – Tutte le informazioni

VARESE – Tra venerdì 6 e domenica 8 giugno, gli spazi intorno al birrificio 50&50 si trasformeranno in una area feste completa (960 metri quadrati di zona pubblico al coperto) per trascorrere tre serate clamorose tra musica, birra e street food. Arriva il Brew Beat Fest – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 7 al 15 giugno, l’estate prende forma, colore e profumo in un evento unico nel suo genere. Le Giornate della Lavanda tornano da Agricola Home&Garden, trasformando il garden center di Varese in un angolo di Provenza dove rilassarsi, imparare, sognare – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Dopo il grande successo dell’anno scorso, dal 6 giugno al 7 settembre torna a Rescaldina il Villaggio LATINFIEXPO nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina. La manifestazione si svolgerà nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.30 alle ore 2.00 – Tutte le informazioni

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

VALDILANA (BI) – La bella stagione porta all’Oasi Zegna una fioritura spettacolare: da metà maggio a inizio giugno la Conca dei Rododendri, situata alle porte dell’Oasi Zegna, voluta da Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, fiorisce trasformandosi in una tavolozza di sfumature rosse, rosa, bianche e viola creando una suggestiva esplosione di colori. Primo appuntamento sabato 17 maggio – Tutte le informazioni

IL VOTO – Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno: come si vota e cosa bisogna sapere. Nel prossimo fine settimana gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari: ecco come si vota, cosa serve e cosa significano le scelte di “sì” o “no” – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Venerdì la “Lunga Notte delle Chiese”: a Cittiglio porte aperte a San Biagio. Venerdì a partire dalle 21 via alle visite guidate con l’iniziativa dal titolo: “… dove passato e presente si abbracciano”. Domenica si replica di giorno con un’iniziativa targata Fai – Tutte le informazioni

LAVORO – “In Festa per i Referendum”: musica, informazione e partecipazione in piazza a Varese. Venerdì 6 giugno in piazza Repubblica la Cgil chiude la campagna referendaria con un evento aperto a tutti, tra food truck, banchetti informativi e musica dal vivo – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “Un giorno da pompiere”, a Cassano Magnago un weekend con dimostrazioni e attività per bambini. Per la terza edizione la festa inizia già dal venerdì sera. Tre giorni di divertimento, conoscenza del mondo vigili del fuoco e raccolta fondi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Alle origini dell’Ospedale S. Antonio Abate insieme al Fai: visita al padiglione Boito di Gallarate. Un’occasione per conoscere le origini dell’ospedale S.Antonio Abate, dall’“Ospedale vecchio” di Camillo Boito (1875) all’evoluzione della medicina, tra architettura, innovazione, memoria collettiva e trasformazioni sociali ed urbane – Tutte le informazioni

COMERIO – Weekend di esplorazione nella di Grotta Remeron, biglietto gratuito per i bambini sino a 13 anni. Ultimi due appuntamenti, l’8 e il 15 giugno. Per festeggiare la fine delle scuole i ragazzi non pagheranno. Sospensione a luglio, si riprende ad agosto – Tutte le informazioni

VARESE – La comunicazione empatica e nonviolenta in un workshop a Varese. Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 17, torna a Spazio Kabum un appuntamento trasformativo dedicato alla Comunicazione non ostile – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano un weekend dedicato a Helsinki con la rassegna “Nomi Cose Città”. Sabato 7 e domenica 8 giugno la nuova tappa propone tre momenti diversi, per adulti e bambini, per scoprire la capitale finlandese e la particolare cultura del Paese del Nord – Tutte le informazioni

TERNATE – Festa della Birra 2025 a Ternate: musica live, stand gastronomici e spettacolo pirotecnico al Parco Berrini. Sabato 7 giugno 2025 la Pro Loco di Ternate organizza un evento gratuito con concerto tributo a Ligabue e fuochi d’artificio sul lago – Tutte le informazioni

CARNAGO – BisbocciaFest: arte, musica e birra. Tre giorni di festa con concerti, laboratori, swap party e tanto divertimento organizzati dalla Consulta Giovani. Dal 7 al 9 giugno, Carnago si anima con il BisbocciaFest, un evento che unisce arte, musica e birra. Il programma prevede concerti, laboratori creativi, swap party e molto altro, grazie all’organizzazione della Consulta Giovani di Carnago – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – A Brezzo di Bedero la “Sagra del Cinghiale”: tre giorni di sapori e musica tra tradizione e convivialità. Dal 6 all’8 giugno torna l’atteso appuntamento gastronomico organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la squadra di caccia La Valtravaglia. In programma piatti tipici a base di cinghiale e intrattenimento musicale dal vivo – Tutte le informazioni

VARESE –Festa del Pesce a Calcinate. Alborelle, filetto o carpione: il gusto del lago protagonista all’oratorio di via Ettore Ponti 153. Sabato 8 e domenica 9 giugno, l’oratorio di Calcinate ospita la tradizionale “Festa del Pesce”, con specialità come alborelle, filetto e carpione. A disposizione dei partecipanti un ampio parcheggio interno e una grande area coperta in caso di maltempo – Tutte le informazioni

ARCISATE – Ad Arcisate tre giorni di emozioni con la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura: protagonista il Ciumm. Dal 6 all’8 giugno, Arcisate si trasforma in un vivace palcoscenico di cultura, musica e sapori. La Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura è l’evento perfetto per tutta la famiglia, dove ogni angolo racconta una storia e ogni profumo invita a scoprire qualcosa di nuovo- Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio si accende l’estate: arte, ciliegie e musica per il week-end con la Pro Loco. Dal 6 all’8 giugno torna il trittico che unisce gastronomia, musica dal vivo e creatività. Debutto con il blues di “Oltremare”, tra porchetta, risotto alle ciliegie e danze sotto le stelle – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Festa del Rione Santa Maria. Giochi, buon cibo e fuochi d’artificio al Parco Pratone per inaugurare l’estate. Dal 7 al 9 giugno, il Parco Pratone di Venegono Superiore ospita la festa del Rione Santa Maria, con proposte gastronomiche, giochi, animazione musicale e spettacolari fuochi d’artificio – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Festa Calabro-Lombarda. Un weekend di celebrazione della cultura calabrese con gastronomia, musica e tradizioni in piazza. Dal 7 al 9 giugno, Albizzate ospita la Festa Calabro-Lombarda, organizzata dal C.S.A Comitato Solidale Albizzate. L’evento celebra la cultura calabrese con stand gastronomici, musica dal vivo e attività tradizionali – Tutte le informazioni

LUVINATE – Luvinate Solidale: torna la sagra della porchetta per aiutare una missione in Congo. Il progetto ha visto la costruzione di un centro di sanità, un punto di riferimento essenziale per la comunità – Tutte le informazioni

MALNATE – Due settimane di musica, spettacoli e condivisione con la 53esima Pre Njmegen di Malnate. Aprirà mercoledì 28 maggio l’edizione 2025 della classica festa malnatese, che proporrà cenate gastronomiche, eventi e iniziative fino al 15 giugno. Domenica 1 giugno la storica camminata – Tutte le informazioni

OGGIONA SANTO STEFANO – È il weekend dell’Orange fest al Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano. Arriva la settima edizione del festival per tre giorni ricchi di musica, ottimo cibo e sport. Durante la tre giorni, a ingresso gratuito, verranno allestiti degli stand di Food & Beverage – Tutte le informazioni

LOZZA – Festival “Costruire Ponti”, domenica 8 giugno l’inaugurazione a Lozza. Un’intera settimana di eventi interculturali dal sapore internazionale nel piccolo comune varesino. Si parte con una conferenza dal titolo “Cos’è l’intercultura?” – Tutte le informazioni

VARESE –L’ensemble Il Diletto Moderno al terzo concerto del Festival Barocco de “Gli Speziali” a Varese. Venerdì 6 giugno l’appuntamento musicale per la XI edizione con un programma dedicato al compositore veneziano Benedetto Marcello – Tutte le informazioni

BESNATE – Le sere tra la luna e il castello: torna il Besnate Jazz Festival. Un programma curato, tre momenti diversi, una chiesetta di forme medievali e una bella piazza affacciata sui monti: il delizioso appuntamento di primavera con la musica jazz – Tutte le informazioni

VARESE – “Back to Bach… but in Jazz”: il 7 giugno a Varese un viaggio musicale tra classico e improvvisazione. Non aspettatevi un concerto classico sul grande musicista Johann Sebastian Bach. Anzi se Bach proprio non lo sopportate (ma anche se lo amate alla follia) venite a teatro e, ne siamo certi, vi divertirete – Tutte le informazioni

VARESE – “Sacri Monti in musica” fa tappa al Sacro Monte di Varese con la Masterclass di Canto Lirico della celebre soprano Doina Dinu. L’evento, in programma sabato 7 giugno 2025, si terrà nello splendido Santuario di Santa Maria del Monte, grazie alla preziosa collaborazione del Rettore del Santuario, Don Eros Monti – Tutte le informazioni

VERGIATE – Vergiate consegna le chiavi della città a Mario da Corgeno in occasione della mostra “Il bene alla vita”. Ad accompagnare il riconoscimento al celebre scultore locale, l’inaugurazione della mostra dedicata all’amore, alla bellezza e alla sofferenza, che si potrà visitare nella sua casa atelier di Corgeno – Tutte le informazioni

VARESE – Al Castello di Masnago a Varese una tappa del tour dedicato a Giancarlo Sangregorio. Domenica 8 giugno si celebra la sua visione artistica e la sua eredità culturale – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Giancarlo Sangregorio: a Sesto Calende un omaggio al Maestro a 100 anni dalla nascita. Due eventi celebrano il centenario dello scultore Giancarlo Sangregorio, con una mostra fotografica e un percorso iconografico tra le sue opere pubbliche. Un viaggio che unisce arte, amicizia e memoria – Tutte le informazioni

CAIRATE – Cairate celebra l’arte con “Meditazioni Visive”: segni, colori e versi nel Monastero. Dal 7 giugno una mostra collettiva degli allievi del maestro Vendramin. Vernissage domenica 8 alle ore 10 nella suggestiva cornice del Monastero di Cairate – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “La leggenda del pallavolista volante”: il mito Andrea Zorzi in scena al Castello di Jerago con Orago. Sabato 7 giugno al Castello, lo spettacolo del festival Terra e Laghi organizzato dal Teatro Blu con “Zorro” e Beatrice Visibelli racconta la straordinaria vita del campione della nazionale di volley – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un mito antico, una donna moderna: l’Antigone di Teatro Blu arriva a Cadegliano Viconago. Il Festival Terra e Laghi 2025 ospita uno tra gli appuntamenti più intensi e attesi: una rilettura contemporanea del capolavoro tragico di Sofocle, proposta dalla compagnia di Silvia Priori – Tutte le informazioni

MARNATE – Cinema all’aperto a Marnate: due serate a giugno con stand gastronomico. Venerdì 6 giugno sarà proiettato il film Lei (Her), mentre giovedì 19 giugno, sarà la volta di Un affare di famiglia, vincitore della Palma d’Oro a Cannes. Le proiezioni dalle 21 mentre alle 20 sarà aperto lo stand gastronomico – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un grande classico per bambini e famiglie, tra gioco, musica e avventura: Tom Sawyer a Viconago. All’interno del Festival Terra e Laghi 2025, infatti, la compagnia bresciana Il Sipario Onirico porta in scena lo spettacolo per famiglie – Tutte le informazioni

VARESE – Esterno Notte, torna il cinema sotto le stelle che accende l’estate di Varese. Dal 1988 è un appuntamento fisso ai Giardini Estensi. Si parte l’8 giugno con Giorgio Diritti, ospiti, prime visioni e un viaggio tra i film più amati della stagione – Tutte le informazioni

VARESE – Cadegliano Festival, la “Piccola Spoleto” compie 15 anni nel nome di Menotti. Dal 7 al 15 giugno torna il Cadegliano Festival, con un ricco programma di spettacoli, concerti, danza e mostre – Tutte le informazioni

BRINZIO – Serata su Mario Rigoni Stern a Brinzio, con Giuseppe Mendicino. Sabato 7 giugno alle ore 17:30 al Museo della Cultura Rurale Prealpina l’evento organizzato dal Gruppo Alpini di Brinzio, in collaborazione con la Biblioteca comunale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La Via Francisca del Lucomagno si presenta a Busto Arsizio alla Cascinetta del Parco Altomilanese. Appuntamento l’8 giugno, un convegno a Busto Arsizio per celebrare e promuovere la storica via che collega la Svizzera a Pavia, un itinerario ricco di storia, arte e spiritualità – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Lidia Laudani presenta il suo nuovo libro a Porto Ceresio. Il libro non è solo una storia: è uno specchio crudo e necessario della realtà che troppe donne vivono in silenzio. Ed è proprio questo il valore dell’incontro: trasformare una narrazione potente in un momento di riflessione collettiva – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate torna la “Fisio Run”: appuntamento l’8 giugno con la 9ª edizione. Manifestazione podistica non competitiva con percorsi da 1,8, 6 e 12 chilometri. Attesi adulti, bambini e amici a quattro zampe – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Minibasket e solidarietà con la Shark Fest di Albizzate. Domenica 8 giugno il PalaShark ospita il torneo per squadre di minigiocatori nati nel 2016 e 2017 e tante attività collaterali. Il ricavato all’associazione “Un due tre… Alessio” – Tutte le informazioni

BASKET – Sotto canestro con dedica a un amico: a Busto Arsizio c’è il Memorial Sandrone. Sabato 7 e domenica 8 giugno l’oratorio del Redentore ospita il quadrangolare dedicato alla memoria di Alessandro Ferrario – Tutte le informazione

NUOTO – Terza tappa dell’Italian Open Water Tour, la prima nel Varesotto: domenica 8 a Travedona Monate c’è la “Traversata dei Pionieri” organizzata da “I Glaciali” – Tutte le informazioni

PODISMO – Piede d’Oro all’ombra della Rocca. A Villadosia vincono Ponti e Bianchi. Nella gara di Casale Litta primi assoluti Mascheroni e Morvillo, atleti esterni al circuito. Domenica 8 la tappa di Angera con lo start alle ore 9 – Tutte le informazioni

CHE FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 giugno. Fine settimana elettorale ma prima e dopo il passaggio ai seggi non mancano in città e in tutto il Saronnese iniziative di ogni genere: dalla cultura allo sport, dalle sagre alla musica. Gli appuntamenti più interessanti del weekend in città e nei dintorni – Gli appuntamenti

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 giugno. Ad Angera la Festa della scuola e Corri sotto la Rocca, ad Arona il mercatino abruzzese e poi musica e iniziative in tutto il lago Maggiore e nei dintorni– Gli appuntamenti

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 giugno a Legnano e nell’Alto Milanese. Dal LatinfiExpo alla notte bianca dei bambini. Si avvicina l’estate e i Comuni del Legnanese si riempiono di eventi – Gli appuntamenti