“Back to Bach… but in Jazz”: il 7 giugno a Varese un viaggio musicale tra classico e improvvisazione

La musica di Johann Sebastian Bach incontra il ritmo e la libertà del jazz in un appuntamento originale e coinvolgente: “Back to BACH… but in jazz”, in programma sabato 7 giugno alle ore 21 presso la Multisala Impero di Varese.

L’evento è promosso dalla Società cooperativa Musica per Varese, in collaborazione con il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” e con il patrocinio del Comune di Varese. Lo spettacolo nasce dall’idea di rileggere in chiave jazz alcune delle composizioni più celebri del grande compositore barocco, proponendo un’esperienza sonora che unisce rigore e creatività, forma e improvvisazione.

Alla direzione musicale e agli arrangiamenti il maestro Enrico Salvato, autore anche dei testi originali, che guiderà l’ensemble di interpreti tra esecuzioni vocali e strumentali. L’adattamento teatrale è a cura di Marina De Juli, firma di riferimento per il teatro musicale, che contribuirà con la propria sensibilità scenica a valorizzare il dialogo tra note e narrazione.

Sul palco, insieme al maestro Salvato al pianoforte, si esibiranno Giordano Rizzato alla batteria e Marco Brambilla al contrabbasso, accompagnando le voci di un gruppo di interpreti selezionati: Davide Bestetti, Priscilla Cherubini, Marina De Juli, Valeria Gandini, Elena Odagiu, Rossella Pennisi, Simone Scarpaci e Nicolò Venditti.

Il progetto è realizzato in convenzione con i Conservatori di Alessandria, Como, Gallarate, Novara e Pavia, a testimonianza della qualità della proposta e della collaborazione tra istituzioni musicali del territorio.

Le illustrazioni originali che accompagneranno lo spettacolo sono firmate da Martina Grassi, mentre la grafica dell’evento è curata da Sara Bordiga.

I biglietti, al costo di 12 euro, sono prenotabili presso la Multisala Impero, in via Bernascone 13 a Varese. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Civico Liceo Musicale o consultare le pagine social ufficiali dell’organizzazione.

Non aspettatevi un concerto classico sul grande musicista Johann Sebastian Bach. Anzi se Bach proprio non lo sopportate (ma anche se lo amate alla follia) venite a teatro e, ne siamo certi, vi divertirete!

Non aspettatevi nemmeno un comune concerto Jazz, pur su musiche di Bach, ché quello l’hanno già proposto in molti. “Back to Bach but in Jazz” è uno spettacolo musicale che racconta – con leggerezza e un pizzico di irriverenza – il genio di questo grande compositore al quale molti si sono ispirati anche nella musica moderna.

Famose arie strumentali diventano canti in stile swing e bossa nova, mentre brevi scene recitate raccontano la vita di Bach e del suo tempo, le sue grandiose capacità musicali, ma anche le sue difficoltà ad adeguarsi a un mondo in cambiamento.

Sul palco, il maestro Enrico Salvato, pianista e compositore, autore degli arrangiamenti musicali e delle parole cantate; Marina De Juli, attrice, che ha curato i testi recitati, il batterista Giordano Rizzato,

il contrabbassista Marco Brambilla e i componenti del coro moderno del Liceo Musicale “Malipiero” (All That Choir) che recentemente ha partecipato alla rappresentazione del musical “Jesus Christ Superstar” prodotto dal liceo musicale.