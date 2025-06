Minibasket e solidarietà con la Shark Fest di Albizzate

Domenica 8 giugno, dalle 9 alle 17, il Palashark di Albizzate ospiterà la seconda edizione della Shark Fest, una giornata di sport, divertimento e solidarietà rivolta a bambini, famiglie e a tutta la comunità.

Il cuore dell’evento sarà il torneo di minibasket riservato ai bambini delle annate 2016 e 2017, che si sfideranno sul campo in un clima di gioco, entusiasmo e condivisione. Ma la Sharkfest non sarà solo pallacanestro: per tutto il giorno, grandi e piccoli potranno partecipare a giochi, pesca benefica, attività di merchandising e punti ristoro, in una vera e propria festa all’insegna dello stare insieme.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Albizzate e ha uno scopo importante: raccogliere fondi a favore dell’associazione di volontariato “Un due tre… Alessio ODV”, che proprio quest’anno festeggia i dieci anni dalla sua fondazione. L’associazione offre supporto scolastico e ricreativo ai bambini in cura nel reparto oncoematologico dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, mettendo a disposizione delle loro famiglie una casa gratuita per tutto il periodo delle cure.

Tutte le attività proposte durante la Shark Fest contribuiranno a finanziare i progetti dell’associazione il cui impegno e la cui attività si possono conoscere meglio cliccando sul SITO ufficiale.