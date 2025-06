Lidia Laudani presenta il suo nuovo libro a Porto Ceresio

Il libro non è solo una storia: è uno specchio crudo e necessario della realtà che troppe donne vivono in silenzio. Ed è proprio questo il valore dell’incontro: trasformare una narrazione potente in un momento di riflessione collettiva

Domenica 8 giugno alle ore 17, il Palazzo della Cultura di Porto Ceresio diventa palcoscenico di una delle voci più intense e travolgenti del panorama letterario contemporaneo: Lidia Laudani arriva in riva al lago per presentare il suo libro di grande successo, che sta conquistando lettori in tutta Italia.

Un romanzo che non lascia scampo, che colpisce dritto al cuore e alla coscienza. Laudani affronta con coraggio e autenticità temi drammaticamente attuali: violenza psicologica e fisica, relazioni tossiche, stalking, revenge porn. Lo fa senza retorica, con una scrittura diretta, coinvolgente, che sembra scritta per il grande schermo. Non a caso molti definiscono il suo stile “cinematografico”: ogni pagina è una scena viva, ogni dialogo è un pugno allo stomaco.

A moderare la conversazione sarà Cristian Posteraro, che guiderà il pubblico in un dialogo aperto e profondo con l’autrice, creando uno spazio accogliente per domande, emozioni e confronto.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti. Un’occasione per ascoltare, capire, sentire. Perché la letteratura, quando è vera, può cambiare lo sguardo.

Informazioni utili:

Domenica 8 giugno 2025

Ore 17.00

Palazzo della Cultura, Piazzale Luraschi – Porto Ceresio (VA)

Incontro con Lidia Laudani

Conduce Cristian Posteraro

Ingresso libero