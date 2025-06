La Via Francisca del Lucomagno si presenta a Busto Arsizio alla Cascinetta del Parco Altomilanese

Appuntamento l’8 giugno, un convegno a Busto Arsizio per celebrare e promuovere la storica via che collega la Svizzera a Pavia, un itinerario ricco di storia, arte e spiritualità

Il prossimo 8 giugno, a Busto Arsizio, si terrà un importante convegno dedicato alla Via Francisca del Lucomagno, un antico cammino che attraversa la provincia di Varese, partendo dalla Svizzera e giungendo a Pavia, dove si congiunge con la famosa Via Francigena. Questo percorso storico, che per secoli ha visto il passaggio di pellegrini e imperatori, si conferma come una delle vie di maggiore interesse culturale e turistico della regione.

L’evento avrà luogo nel pomeriggio, presso la Cascinetta del Parco Alto Milanese, in via Olindo Guerrini 40. La giornata inizierà alle ore 16.00 con l’apertura degli stand nel cortile, dove i partecipanti potranno scoprire le eccellenze del territorio. Alle 16.30 inizierà il convegno vero e proprio, che vedrà gli interventi di Marco Giovannelli dell’Associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno” e di Fabio Longhin, Assessore allo Sviluppo Economico di Olgiate Olona. Un momento importante sarà la proiezione del video “Curare il patrimonio”, realizzato dagli studenti dell’Ite Tosi. Successivamente, ci sarà un intervento dal titolo “I nuovi pellegrini – fino a Roma per la via Francisca”, che metterà in luce come la via continui ad attrarre un pubblico di camminatori e pellegrini.

Il convegno si concluderà alle 17.30 con un momento di musica e degustazioni nel cortile de “La Cascinetta”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Terrainsubre, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, che ha aderito nel 2017 al protocollo di intesa con la Regione Lombardia per la valorizzazione e la promozione della via.

Inoltre, recentemente, il Comune di Busto Arsizio ha aderito all’Associazione “In Cammino”, con l’intento di rilanciare la Via Francisca del Lucomagno come meta di turismo culturale e religioso, in vista anche dell’Anno del Giubileo “Pellegrini della Speranza” nel 2025. Diverse realtà locali, come l’associazione Progetti Fantasia e il ristorante Deg, parteciperanno all’evento, offrendo anche un assaggio della tradizione gastronomica bustocca.

La Via Francisca del Lucomagno è una storica via romana-longobarda che si estende per 510 chilometri, di cui 135 in Italia, attraversando paesaggi mozzafiato e luoghi ricchi di storia, arte e cultura. Il tracciato è facilmente percorribile sia a piedi che in bicicletta, ed è particolarmente adatto a chi desidera scoprire la bellezza del territorio in modo lento e autentico. La via si snoda attraverso la Svizzera, passando per il passo del Lucomagno, il più basso delle Alpi, che rende il cammino accessibile tutto l’anno.

Varesenews ha dedicato un intero podcast alla Via Francisca del Lucomagno, raccontando il fascino di questo cammino storico, le tradizioni locali e le testimonianze di chi lo percorre. Un’opportunità per immergersi nella storia e nella cultura di questo straordinario percorso, che unisce spiritualità, natura e turismo sostenibile.