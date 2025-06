Cosa fare con i bambini nel weekend del 7 e 8 giugno a Varese e nel Varesotto

Tra venerdì e sabato, in questo primo weekend di giugno bambini e ragazzi, dalle primarie in su, festeggiano l’ultimo giorno di scuola. Ed è solo l’inizio perché il finesettimana propone alle famiglie tante feste all’aria aperta, qualche spettacolo, fuochi d’artificio e giochi da condividere in famiglia per il divertimento di grandi e piccini.

CASTELLO CABIAGLIO – Nel weekend il borgo si trasforma nel Paese dei bambini. Tantissime iniziative creative, di esplorazione e ludiche sabato e domenica per un weekend all’insegna del divertimento, ma anche dello sport e del benessere. Domenica il mercato del Giusto InPerfetto – Il programma nel dettaglio

CASSANO MAGNAGO – Nel fine settimana all’area feste c’è la terza edizione di Un giorno da pompiere, con dimostrazioni e attività per bambini. Tre giorni di divertimento, conoscenza del mondo vigili del fuoco e raccolta fondi – Qui tutte le info

ARCISATE – Il ciumm, salamino tipo di Aecisate, è il protagonista della Festa delle arti, dei sapori e della cultura in porgramma nel weekend al Parco Lagozza. Tante attività anche per i bambini, soprattutto domenica, con spettacoli Junior Science, giochi di una volta, Bungee Run e battesimo della sella – Il programma

CARDANO AL CAMPO – È dedicata a Helsinki la nuova tappa della rassegna Nomi Cose Città. Tra sabato 7 e domenica 8 giugno tre momenti diversi, per adulti e bambini, per scoprire la capitale finlandese e la particolare cultura del Paese del Nord – I dettagli

LEGNANO – Domenica 8 giugno, dalle 18:00 alle 23:00, il centro cittadino ospita la Notte Bianca dei Bambini, con spettacoli circensi, animazioni, gonfiabili e truccabimbi. – Qui per info

ANGERA – Da giovedì 5 giugno dalle 18.15 fino a domenica 8 giugno si terrà la Festa delle Scuole organizzata dal Comitato Genitori nella tensostruttura e sul lungolago di Piazza Garibaldi. In programma stand gastronomico, spettacoli dell’asilo e delle scuole, concerti e la piantumazione sabato mattina del Kaki della pace – Scopri di più

MALNATE – La festa dei diplomi all’asilo Frascoli di Gurone sabato pomeriggio, evolve in una serata con musica e banco gastronomico aperta a tutta la comunità – L’iniziativa

TERNATE – Sarà uno spettacolo di fuochi d’artifico sul lago a chiudere la Festa della Birra 2025 al parco Berrini di Ternatecon musica live e giochi per tutti – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Dal 7 al 9 giugno la Festa del Rione Santa Maria al Parco Pratone, propone giochi, buon cibo e fuochi d’artificio – Leggi qui

TRADATE – C’è uno speciale PicNic (scientifico) sotto le stelle, sabato sera al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. In cerchio sul prato i partecipanti ascolteranno “cronache di ghiaccio e di fuoco”, per poi ammirarne traccia con i telescopi nel cielo – Come partecipare

LOZZA – Domenica si inaugura il festival Costruire Ponti, domenica 8 giugno l’inaugurazione a Lozza. Un’intera settimana di eventi interculturali dal sapore internazionale nel piccolo comune varesino. Si parte con una conferenza dal titolo “Cos’è l’intercultura?” – Tutte le informazioni

VARESE – Prosegue sino al 27 giugno il denso programma di Giugno Ok, la storica rassegna di sport, musica e convivalità che anima l’oratorio di Biumo Superiore – Tutto il programma

BUGUGGIATE – Termina lunedì 9 giugno c’è la 27ª edizione della Festa di Erbamolle, una delle sagre più attese della Valbossa, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per tutte le età – Tutti i dettagli

ALBIZZATE – Minibasket e solidarietà domenica con la Shark Fest, il torneo per squadre di minigiocatori nati nel 2016 e 2017 e tante attività collaterali. Il ricavato all’associazione “Un due tre… Alessio” – Qui tutte le informazioni

SUMIRAGO – Prosegue per tutto il weekend la Festa dello Sport sumiraghese, con vari tornei sabato e una festa per la promozione in Serie D della Volley Sumirago. Domenica invece spazio ai saggi e al pomeriggio Open sport, con prove gratuite per bambini e ragazzi – Il programma

GALLARATE – Si intitola Ma cosa mi dici mai lo show di Topo Gigio in scena sabato pomeriggio al Centro commerciale Malpensa, seguito da un momento meet & greet per foto ricordo – L’iniziativa

COCQUIO TREVISAGO – Sabato pomeriggio tornano le Storie Leggere per i bambini in biblioteca con la storia di George che, grazie al suo fantastico nonno, scopre la sua vera passione: gli insetti – L’appuntamento

CISLAGO – Sabato 7 giugno in occasione del World Swift Day, la Giornata internazionale del rondone, la Biblioteca di Cislago propone tante iniziative a tema per bambini e ragazzi con letture, laboratori e giochi di ruolo. – Qui tutte le informazioni

LEGNANO – Sabato 7 giugno, dalle 15:00, il Centro Pertini offre laboratori creativi, giochi, musica, ballo liscio e buon cibo in compagnia per tutte le età. – Qui per info

LUGANO (CH) – “Mani in acqua” è un laboratorio di scienze per bambini promosso dall’Ideatorio di Cadro – L’articolo

COMERIO – Weekend di esplorazione nella di Grotta Remeron nel weekend con biglietto gratuito per i bambini sino a 13 anni, per festeggiare la fine della scuola. Ultimi due appuntamenti, l’8 e il 15 giugno, poi sospensione delle visite per tutto luglio – Qui tutte le info

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta con letture animate, iochi ed esplorazioni sui sentieri dell’area protetta e uno speciale viaggio spaziale per piccoli astronauti inEcoplanetario, alla scoperta del Sistema solare – L’evento

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Il fine settimana si anima con concerti, mostre ed eventi. Alborelle, carpione e cinghiale e birra a volontà sulle tavole di feste e sagre. Domenica primo giorno di voto sul Referendum – Che fare nel weekend