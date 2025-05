“Mani in acqua” all’Ideatorio di Cadro. Un laboratorio di scienze per i bambini

A 5 minuti di auto dallo stadio di Lugano c’è un posto dove portare dei bambini per un’esperienza educativa che ricorderanno per sempre.

Ci si può andare anche da soli per curiosare, o in famiglia, ad esempio a vedere il Planetario, ma il modo più diretto ed utile è probabilmente quello di portarci la classe di una scuola, per frequentare un laboratorio specifico della durata di circa 90 minuti altamente coinvolgenti.

Nel caso in questione, ma non certo unico, parliamo del laboratorio “Mani in acqua”, che su prenotazione coinvolge una quindicina di bambini alla scoperta delle proprietà fisiche del liquido più comune in natura. Detto così potrebbe sembrare una cosa difficile o noiosa, ma lo si fa giocando e divertendosi, quindi i bambini vengono immersi in un’esperienza che li introduce, senza accorgersene, ai concetti di peso specifico e di tensione superficiale, senza scendere in dettagli che sono prematuri alla loro età.

Eppure funziona e salta immediatamente all’occhio l’aforisma che gli educatori hanno voluto far campeggiare a chiare lettere su una parete principale della sala, quella sulla quale più facilmente sbirciano gli adulti: ”La

creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte”. Niente di più vero per i bambini, se si pensa che essi vengono spinti a ragionare soprattutto su fenomeni che si spiegano con il Principio di Archimede, principio che loro ancora non conoscono ma che possono sperimentare direttamente mettendo le mani in acqua e giocando.

Ci sono vasche dove è possibile effettuare prove di galleggiamento con oggetti di varie forme e materiali: qui i bambini scoprono che ci sono dei legni che affondano e delle pietre che galleggiano! Assieme all’educatore presente e con i loro insegnanti ad assistere, essi scopriranno quali sono gli elementi da considerare per sapere se un corpo galleggerà o meno: il suo peso, la sua forma e l’aria che contiene. Per finire ci sono gli esperimenti con grandi bolle di sapone, che possono essere attraversate da una mano, purché bagnata, senza farle scoppiare.

Tutto è rigorosamente svizzero, a parte la nostra lingua comune, ma a gestire il laboratorio ci sono anche educatori varesini e l’ambiente è quello tipico ticinese, informale, dove è molto facile darsi del tu anche tra persone conosciute sul momento. L’Ideatorio vale dunque senz’altro un piccolo sforzo organizzativo, mentre per i costi basta informarsi, ma sono molto contenuti anche per eventuali classi italiane che volessero provare questa esperienza.

L’Ideatorio – Laboratorio di idee dell’Università della Svizzera italiana

Palazzo Reali, Piazza del Municipio 2

6965 Cadro, Lugano

+41 58 666 4520

prenotazioni.ideatorio@usi.ch