Due ventenni italiani arrestati a Lugano per truffa ad anziani

Due cittadini italiani di 20 e 23 anni arrestati in Svizzera per le odiose truffe agli anziani. I due giovani – entrambi residenti in Italia sono sospettati di essere coinvolti in una tentata truffa ai danni di persone anziane tramite “chiamate shock”, come le chiamano in Canton Ticino.

Ministero pubblico e Polizia cantonale hanno reso noto oggi l’arresto, avvenuto nella giornata di martedì 26 maggio. Determinante è stata una tempestiva segnalazione alla Centrale comune d’allarme (CECAL): gli immediati accertamenti e il rapido intervento delle pattuglie sul territorio hanno permesso di intercettare i due a Lugano.

Il metodo utilizzato riprende uno schema già emerso più volte in passato: i truffatori si sono presentati come membri delle forze dell’ordine sostenendo che un familiare della vittima fosse coinvolto in una rapina. Con questo pretesto, hanno richiesto con insistenza denaro e gioielli.

La Polizia Cantonale segnala come nelle ultime settimane si registri un’importante recrudescenza di questo genere di truffe. Informazioni e consigli di prevenzione sono disponibili in un apposito vademecum.