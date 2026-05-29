Due ventenni italiani arrestati a Lugano per truffa ad anziani
Sono accusati di tentata truffa, fermati grazie a veloce segnalazione
Due cittadini italiani di 20 e 23 anni arrestati in Svizzera per le odiose truffe agli anziani. I due giovani – entrambi residenti in Italia sono sospettati di essere coinvolti in una tentata truffa ai danni di persone anziane tramite “chiamate shock”, come le chiamano in Canton Ticino.
Ministero pubblico e Polizia cantonale hanno reso noto oggi l’arresto, avvenuto nella giornata di martedì 26 maggio. Determinante è stata una tempestiva segnalazione alla Centrale comune d’allarme (CECAL): gli immediati accertamenti e il rapido intervento delle pattuglie sul territorio hanno permesso di intercettare i due a Lugano.
Il metodo utilizzato riprende uno schema già emerso più volte in passato: i truffatori si sono presentati come membri delle forze dell’ordine sostenendo che un familiare della vittima fosse coinvolto in una rapina. Con questo pretesto, hanno richiesto con insistenza denaro e gioielli.
La Polizia Cantonale segnala come nelle ultime settimane si registri un’importante recrudescenza di questo genere di truffe. Informazioni e consigli di prevenzione sono disponibili in un apposito vademecum.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.