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Gallarate/Malpensa

Due ventenni italiani arrestati a Lugano per truffa ad anziani

Sono accusati di tentata truffa, fermati grazie a veloce segnalazione

Polizia cantonale

Due cittadini italiani di 20 e 23 anni arrestati in Svizzera per le odiose truffe agli anziani.  I due giovani – entrambi residenti in Italia sono sospettati di essere coinvolti in una tentata truffa ai danni di persone anziane tramite “chiamate shock”, come le chiamano in Canton Ticino.

Ministero pubblico e Polizia cantonale hanno reso noto oggi l’arresto, avvenuto nella giornata di martedì 26 maggio. Determinante è stata una tempestiva segnalazione alla Centrale comune d’allarme (CECAL): gli immediati accertamenti e il rapido intervento delle pattuglie sul territorio hanno permesso di intercettare i due a Lugano.

Il metodo utilizzato riprende uno schema già emerso più volte in passato: i truffatori si sono presentati come membri delle forze dell’ordine sostenendo che un familiare della vittima fosse coinvolto in una rapina. Con questo pretesto, hanno richiesto con insistenza denaro e gioielli.

La Polizia Cantonale segnala come nelle ultime settimane si registri un’importante recrudescenza di questo genere di truffe. Informazioni e consigli di prevenzione sono disponibili in un apposito vademecum.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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