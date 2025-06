Festival “Costruire Ponti”, domenica 8 giugno l’inaugurazione a Lozza

Domenica 8 giugno prende il via la prima edizione del Festival dell’Intercultura “Costruire Ponti” a Lozza, un’iniziativa ambiziosa che vuole accorciare le distanze tra le culture attraverso otto giorni di eventi diversificati e coinvolgenti.

L’inaugurazione dell’8 giugno: “Cos’è l’intercultura?”

L’evento di apertura si articola in tre momenti distinti che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’intercultura. Alle 17:00, presso il Centro Policulturale di via Battisti 2, la professoressa Sandrini (Docente di pedagogia interculturale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) inaugurerà ufficialmente il festival con una conferenza dal titolo “Cos’è l’intercultura?”.

In contemporanea alla conferenza, i più piccoli potranno partecipare a una lettura animata a cura di Fabiolandia, un’iniziativa pensata per avvicinare anche i bambini ai temi dell’integrazione e della conoscenza reciproca attraverso il gioco e la narrazione.

La giornata si concluderà alle 19:30 con una cena indiana sempre presso il Centro Policulturale: i partecipanti avranno così la possibilità di vivere un’esperienza culinaria autentica e di socializzare in un’atmosfera multiculturale.

L’iniziativa rappresenta il frutto di una straordinaria collaborazione territoriale che vede la partecipazione di 19 associazioni che collaborano a creare una rete di persone con uno sguardo comune sulle problematiche territoriali, come sottolineato dal sindaco Matteo Acchini.