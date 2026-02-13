Incidente al Ponte di Vedano, soccorsi e coda

Incidente stradale in fondo a viale Borri, appena prima del Ponte di Vedano: poco prima delle 13.30 di oggi, venerdì 13 febbraio, due auto si sono scontrate all’altezza della tabaccheria (tecnicamente in territorio comunale di Lozza).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Malnate, che ha prestato soccorso alle due persone coinvolte, un uomo di 37 anni e uno di 61 anni.

Alle 14 si registravano code sulla corsia direzione Ponte di Vedano.

Incidente a Morazzone

Poco prima, alle 13, due giovanissimi sono stati invece coinvolti in un incidente a Morazzone, in via Mameli: si è trattato di uno scontro tra auto e moto, il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Varese e un’autoinfermieristica, per soccorrere un 16enne e un 19enne.

Uno dei due ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita.