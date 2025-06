Ma cosa mi dici mai! A Gallarate arriva lo show di Topo Gigio

Al Centro commerciale Malpensa uno di Gallarate sabato 7 giugno alle ore 16 arriva lo spettacolo ufficiale di Topo Gigio, il topo più celebre e amato della tv.

Sarà una occasione unica per bambini e famiglie per assistere allo show “Ma cosa mi dici mai!” e anche per poter conoscere, interagire, ballare e fare una foto con Topo Gigio nel meet & greet che seguirà lo spettacolo.

L’evento, prodotto e organizzato da Inscenando eventi in collaborazione con la direzione del Centro commerciale e la società di gestione Odos Group, vedrà protagonista un personaggio che è una icona della televisione italiana: creato da Maria Perego nel 1959, con la voce che inizialmente era quella di Domenico Modugno, è recentemente salito sul palco del Festival di Sanremo 2025 duettando al fianco di Lucio Corsi in

una versione inedita di “Nel blu dipinto di blu”, che ha emozionato milioni di spettatori di tutte le età, rimasti

meravigliati dalla dolcezza di questa piccola star.

Topo Gigio è anche Ambasciatore delle Nazioni Unite e dell’Unicef, oltre che simbolo di tantissime generazioni, con collaborazioni e incontri con vere e proprie star mondiali, da Luis Amstrong a Michel Jackson fino alla memorabile esibizione, andata in onda sui maxischermi di Times Square a New York, in un duetto originale con Ed Sullivan.

Per non parlare delle celebrità Italiane con cui Topo Gigio ha avuto il piacere di collaborare, come Raffaella Carrà e Pippo Baudo, e il suo indimenticabile compagno di avventure Cino Tortorella in numerose edizioni dello Zecchino d’Oro.

“L’evento con Topo Gigio sarà una occasione per le famiglie di divertimento e spensieratezza – afferma la

direttrice del Centro commerciale, Maria Cristina Salina – Crediamo molto nella creazione di spazi di

convivialità e interazione con le famiglie, che permettano di vivere il nostro centro commerciale in modo

inclusivo e accessibile all’insegna di un intrattenimento intelligente, sereno e piacevole”.

Afferma Andrea Banfi, titolare di Inscenando Eventi: “Topo Gigio mantiene nel tempo quell’innocenza e quella

tenerezza tipica dei bambini, stimolando valori a lui tanto cari come il rispetto, la famiglia, la cultura, la salute e

l’ecologia che abbiamo messo nella scrittura di questo spettacolo.”

Topo Gigio è indubbiamente un personaggio che rappresenta la storia dell’Italia dagli anni 60 ad oggi, ha attraversato importanti cambiamenti storici e politici ed è sempre stato in grado di essere attuale e contemporaneo. Recentemente Topo Gigio è stato protagonista di programmi TV come Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, L’almanacco del giorno dopo al fianco di Drusilla, Domenica In condotto da Mara Venier. Poche settimane fa Topo Gigio è stato il portavoce ufficiale dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Andrea Gobbi, amministratore di Inscenando Eventi racconta che “L’idea di questo Tour Live, Topo Gigio Show,

nasce dalla voglia di portare Gigio tra la gente, tra le generazioni che lo hanno conosciuto e amato nel passato, fino ai bambini di oggi che lo hanno riscoperto da poco e fin da subito se ne sono innamorati. La TV è da sempre stata la sua casa, e grazie a chi come noi crede in questo progetto, sarà possibile vedere e incontrare dal vivo questa meravigliosa ed emozionante star.”

Lo spettacolo, oltre a trattare i temi sopra citati darà la possibilità al pubblico di ascoltare, interagire e ballare con Topo Gigio. Al termine dello spettacolo ci sarà anche la possibilità di scattare una foto ricordo con la celebre star, portando a casa un ricordo indimenticabile.

Come dice il tenero topo protagonista dello spettacolo, sarà bello vivere il Topo Gigio Show: “Mi raccomando, che non ci siano solo quattro gatti…ma cosa mi dici dici mai!”.