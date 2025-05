La comunicazione empatica e nonviolenta in un workshop a Varese

Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 17, torna a Spazio Kabum un appuntamento trasformativo dedicato alla Comunicazione non ostile

Un’intera giornata ispirata agli insegnamenti di Marshall Rosenberg, per esplorare come la Comunicazione empatica e NonViolenta (CNV) possa arricchire le relazioni personali, professionali e quotidiane.

Questo l’obiettivo del workshop di Comunicazione empatica e nonviolenta in programma sabato 7 giugno, dalle ore 9 alle 17 allo Spazio Kabum di Varese.

Attraverso riflessioni ed esercizi pratici, i partecipanti potranno provare ad esprimere con consapevolezza bisogni e sentimenti in modo chiaro e rispettoso, imparando a dire anche le “cose difficili” senza ferire né trattenere, ascoltando davvero l’altro, senza farsi travolgere dalle proprie reazioni emotive. Tutte competenze fondamentali per costruire relazioni autentiche, sane e basate sull’ascolto reciproco.

Il workshop, condotto da Damiano Petitti – facilitatore, coach, pedagogista e formatore – vuole essere un’occasione preziosa per riflettere sui propri schemi comunicativi e coltivare attorno ambienti più empatici, pacifici e attenti ai bisogni di tuttə.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro domenica 2 giugno, contattando Damiano al 338 8851782.

L’evento si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.