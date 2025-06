È il weekend dell’Orange fest al Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano

Sta per tornare “Orange Fest“. Da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno, infatti, il Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano si animerà con la settima edizione del festival per tre giorni ricchi di musica, ottimo cibo e sport. Durante la tre giorni, a ingresso gratuito, verranno allestiti degli stand di Food & Beverage.

Si partirà venerdì 6 giugno alle ore 21.30 con il Concerto di WRONG DECADES. La band, composta da Chiara Giovanelli (voce), Alessio Belotti (tastiere), Mauro Tasca (chitarra elettrica), Matteo Martinelli (polistrumentista), Michael Caliceti (basso) e Luca Zambelli (batteria), celebra il meglio del pop internazionale e italiano degli anni 2000 e 2010, reinterpretando dal vivo i grandi successi con uno stile fresco, coinvolgente e dal forte impatto scenico. Nati nel 2018 tra Bergamo e Reggio Emilia, i Wrong Decade hanno fatto della nostalgia un punto di forza, riportando sul palco brani iconici di artisti come Coldplay, Maroon 5, Tiziano Ferro, Rihanna e tanti altri. Ogni loro concerto è un’esperienza energica, pensata per far cantare, ballare e rivivere le emozioni di una decade che ha segnato una generazione.

Sabato 7 giugno sarà la volta di Nient’altro che noi, che saliranno sul palco alle ore 21.30 per uno show travolgente dedicato ai grandi successi degli 883 e di Max Pezzali. Attiva dal 2014 e con oltre 500 concerti all’attivo in tutta Italia, la band è oggi una delle tribute band più apprezzate nel panorama nazionale. Formata da Max Minardi (voce), Michael Rossini (chitarra elettrica e acustica), Carlo Leonardi (tastiere e programmazioni), Rino Zizzo (basso) e Marco Trivini (batteria), Nient’altro che noi propone un viaggio musicale tra i brani che hanno segnato intere generazioni: da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Sei un mito, da Come mai a Nord Sud Ovest Est, fino ai successi più recenti della carriera solista di Pezzali. Uno spettacolo pensato per cantare a squarciagola, emozionarsi e tornare indietro nel tempo, grazie a un sound fedele agli originali e a un’energia contagiosa che non lascia indifferenti.

Per l’ultimo giorno di Orange Fest, domenica 8 giugno, alle ore 11, si scenderà in campo per la consueta partita di calcio a 7 tra gli “AMICI DEL BEPPE” e, a seguire, il pubblico potrà assistere a due eventi imperdibili:

Torneo di scacchi organizzato dall’Associazione Amici degli Scacchi Danilo Deon, un’occasione per appassionati e curiosi di cimentarsi nel gioco più strategico di sempre.

Manifestazione di modelli radiocomandati, dove modellisti esperti metteranno in mostra i loro modellini radiocomandati, offrendo spettacolo e divertimento per tutte le età.

La giornata si concluderà in bellezza con il concerto serale de I Vandali, una cover band con oltre vent’anni di esperienza, che propone un repertorio pop-rock dagli anni ’70 ad oggi. La formazione comprende Antonio Ponzo (basso, voce), Francesco di Fazio (voce, tastiere), Saverio Conte (batteria), Pietro Amodio (chitarra, voce) e Patrizia di Gaetano (voce).

Con un sound coinvolgente e una presenza scenica energica, I Vandali sapranno far cantare e ballare il pubblico, chiudendo l’Orange Fest con una serata all’insegna della musica e del divertimento.