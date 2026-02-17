Ice Emotion brilla a Dornbirn: due podi e primati stagionali per le atlete di Oggiona

Trasferta positiva per le atlete dell’Ice Emotion ASD, impegnate il 13 e 14 febbraio 2026 a Dornbirn, in Austria, in una competizione internazionale che ha visto la partecipazione di pattinatori provenienti da diverse nazioni.

Le atlete della squadra di Oggiona con Santo Stefano hanno saputo distinguersi sia per i piazzamenti ottenuti sia per la qualità tecnica dei programmi presentati, confermando il percorso di crescita intrapreso nel corso della stagione.

Prestazione di grande livello per Elettra Finazzi, la più giovane atleta della squadra Ice Emotion in gara, che ha conquistato il secondo posto nella categoria Juvenile, chiudendo la gara a soli 0,17 punti dalla medaglia d’oro.

Il suo programma sulle note di Fireball si è contraddistinto per energia, dinamismo e buona pulizia esecutiva. Un’esibizione brillante e coinvolgente, che ha convinto sia sul piano tecnico che su quello interpretativo. Il distacco minimo dal primo posto testimonia l’equilibrio della competizione e il livello raggiunto dall’atleta. Un risultato che conferma la solidità del lavoro svolto e la competitività della pattinatrice anche in ambito internazionale.

Tredicesima posizione per Sofia Barichello, in categoria Basic Novice, che ha comunque mostrato segnali importanti di crescita. Nel corso della gara l’atleta è riuscita ad eseguire per la prima volta in competizione il doppio flip, un passaggio tecnico rilevante nel percorso sportivo della pattinatrice, che ha chiuso la competizione con il proprio nuovo primato stagionale. Un risultato che conferma l’evoluzione in atto e la progressione del lavoro tecnico.

Terzo posto nella categoria Intermediate Novice per Aurora Gussoni, protagonista di una prova convincente che le ha permesso di salire sul podio e, soprattutto, di stabilire il proprio personal best con un punteggio di 36.68. Un dato significativo, che evidenzia un miglioramento concreto sotto il profilo tecnico e nella gestione della gara. Il programma è stato eseguito con buona sicurezza e continuità, elementi che hanno contribuito a incrementare il punteggio complessivo rispetto alle precedenti uscite stagionali.

A commentare la trasferta è il presidente dell’Ice Emotion ASD, Rita Martina: «Questi risultati confermano il lavoro quotidiano che viene svolto in pista con grande serietà e competenza. Vedere le nostre atlete competere all’estero e ottenere piazzamenti così significativi, oltre a migliorare i propri punteggi personali, è motivo di orgoglio per tutta la società. Il percorso di crescita è evidente e questo ci dà grande fiducia per il prosieguo della stagione».

La trasferta a Dornbirn si conclude quindi con due podi, un personal best e due primati stagionali, elementi che fotografano un momento positivo per la squadra di Oggiona con Santo Stefano, sempre più presente anche nel panorama internazionale.