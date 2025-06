Esterno Notte, torna il cinema sotto le stelle che accende l’estate di Varese

L’estate a Varese non comincia davvero finché non parte Esterno Notte: Dal 1988 è il rito del cinema all’aperto ai Giardini Estensi, con il grande schermo che si accende sotto le stelle.

Un appuntamento che torna anche quest’anno, da giugno fino a fine agosto: il proiettore si accenderà infatti domenica 8 giugno alle 21.30, per continuare a illuminare lo schermo fino a venerdì 29 agosto.

EVENTI CON I PROTAGONISTI DEI FILM E MUSICA DAL VIVO

Organizzata da Filmstudio 90 APS, la manifestazione terrà compagnia agli appassionati di cinema con tanti appuntamenti da non perdere, a partire da alcune serate con ospiti di rilevanza nazionale. La proiezione di apertura vedrà la presenza del celebre regista Giorgio Diritti (Volevo nascondermi, Lubo, L’uomo che verrà, vincitore del David di Donatello), che presenterà al pubblico Il vento fa il suo giro, in occasione del 20° anniversario della sua opera.

Un altro appuntamento imperdibile sarà giovedì 17 luglio con L’albero: la proiezione del film vedrà la presenza della regista Sara Petraglia e dell’attrice varesina Tecla Insolia, giovanissima protagonista di L’arte della gioia e vincitrice del David di Donatello per la sua interpretazione nel ruolo.

Un altro ospite molto atteso è lo sceneggiatore Davide Serino (M – Il figlio del secolo, Esterno Notte, Qui non è Hollywood): domenica 27 luglio presenterà La città proibita, da lui sceneggiato e diretto da Gabriele Mainetti.

Non mancherà anche una serata di musica dal vivo con lo spettacolo “Anime controvento” con Paolo Paliaga al pianoforte, giovedì 3 luglio, con biglietto intero 15,00€, ridotto 13,00€ per soci Filmstudio 90, ARCI, over 65 e under 18 e ridotto 6,00€ per i soci under 25.

UN OCCASIONE PER RIPASSARE DEI FILM PIÙ CHIACCHIERATI DELLA STAGIONE, VEDERE L’ULTIMA PRODUZIONE ITALIANA, SCOPRIRE PRIME VISIONI

Sotto le stelle dei Giardini Estensi si potranno vedere anche i film più chiacchierati della scorsa stagione come Anora (5 Oscar), The Substance, Giurato numero 2, A complete unknown; alcune attese prime visioni come Il maestro e Margherita, Dragon Trainer, Tutto l’amore che serve; e tanto spazio per il cinema italiano più interessante

con Fuori (di Mario Martone), Vermiglio, Berlinguer – La grande Ambizione, Le assaggiatrici e tanti altri.

Inoltre, da segnare in agenda l’appuntamento con tre documentari imperdibili ed emozionanti: giovedì 12 giugno Il sale della terra, diretto da Wim Wenders e che torna sul grande schermo per un commovente omaggio al recentemente scomparso Sebastião Salgado, fotografo straordinario; martedì 24 giugno No Other Land, vincitore del premio Oscar per il miglior documentario, un film che ha colpito chiunque l’abbia visto per la sua capacità di raccontare la situazione della guerra in Palestina senza filtri e con grande umanità; domenica 20 luglio Becoming Led Zeppelin, il primo documentario autorizzato su una delle band più importanti della storia del rock

Oltre alla principale arena ai Giardini Estensi di Varese, Esterno Notte porterà il cinema all’aperto in tanti comuni della provincia: Angera, Besozzo, Castiglione Olona, Cittiglio, Comerio, Curiglia, Maccagno, Malnate, Marchirolo, Saltrio e Vedano Olona. Il programma completo delle proiezioni in provincia sarà disponibile verso metà giugno. La rassegna Esterno Notte 2025 è organizzata in partenariato con il Comune di Varese, con i contributi delle altre amministrazioni comunali e il sostegno di Ottica Vettore.

TUTTE LE INFO SU ESTERNO NOTTE

Il prezzo del biglietto per le proiezioni di film rimane invariato rispetto agli scorsi anni: intero 6,50€; ridotto 5,00€ per soci Filmstudio 90, ARCI, over 65 e under 18; ridotto 4,00€ per soci under 25. E anche quest’anno da venerdì 13 giugno e fino fine agosto i film italiani ed europei costeranno solo 3,50€ per tutti gli spettatori, grazie alla campagna Cinema

Revolution promossa dal Ministero della Cultura.

Sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito.

Gli orari di inizio proiezione saranno i seguenti: alle 21.45 a giugno, alle 21.30 a luglio e alle 21.15 ad agosto. Salvo eccezioni con la presenza degli ospiti: domenica 8 giugno inizio previsto con Giorgio Diritti alle 21.30.

In caso di pioggia e condizioni meteo avverse, le proiezioni saranno spostate al Cinema Teatro Nuovo di Varese in viale dei Mille 39. La comunicazione del cambio di luogo sarà disponibile sul sito filmstudio90.it e sul profilo Instagram filmstudio_90 a partire dalle 18.30 del giorno della proiezione.

Il programma completo per Esterno Notte a Varese

Per maggiori info scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it