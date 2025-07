Il film Abel – il figlio del vento proiettato nel Borgo di Campagnano a Maccagno

Il piccolo borgo di Campagnano, in località Garabiolo nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, oggi conta meno di cento abitanti ma gode una storia antichissima. Come testomonia la chiesa di San Martino, appena fuori dal centro abitato, citata a già a partire dal 1233.

Proprio qui sabato 26 luglio la rassegna di cinema sotto le stelle di Esterno Notte propone la proiezione gratuita del film Abel – il figlio del vento: la storia di una favolosa amicizia tra un ragazzo e la sua aquila raccontata sul grande schermo con toni poetici splendide immagini documentaristiche delle Alpi.

La visione del film è adatta a tutta la famiglia (QUI tutti i film di Esterno Notte 2025 adatti a bambini e famiglie), e saranno disponibili cento posti a sedere.

In caso di pioggia il film sarà proiettato all’interno della chiesa.

La serata è organizzata in collaborazione con il circolo Acli di Garabiolo. Per maggiori informaioni e prenotazioni scrivere a robertoandervill@aclivarese.it.

Il Circolo Acli di Garabiolo collabora con Filmstudio 90 anche per un’altra serata di Esterno Notte, quella del prossimo 9 agosto a Cadero, altro piccolissimo e storico borgo della Val Veddasca. Qui sarà proiettato il film Mavka e la foresta incantata. Si tratta di un’animazione originale ucraina ispirata a un’antica leggenda locale che è un piccolo gioiello. Il film è entrato in lavorazione alla vigilia della guerra ma è stato ultimato quando i russi avevano già sferrato il primo attacco. Anche in questo caso la partecipazione alla serata sarà per tutti gratuita