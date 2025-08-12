La vigilia di Ferragosto con il cinema all’aperto di Esterno Notte a Curiglia

È gratuita e adatta a tutta la famiglia la proiezione del film Sulle ali dell’avventura giovedì 14 agosto alle ore 21.15 in centro paese

Come vuole ormai la tradizione, alla vigilia di Ferragosto il cinema all’aperto di Esterno Notte raggiunge Curiglia, il comune meno popolato della provincia di Varese, in alta Val Veddasca.

Nella suggestiva e fresca cornice del centro paese il 14 agosto alle ore 21.15 sarà proiettato il film Sulle Ali dell’avventra.

Un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato tra cieli e terre di Francia e Inghilterra e tanta tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari.

Anche in questo l’evento è promosso in collaborazione con le Acli di Vaareae.

La partecipazione alla serata è gratuita e il film è adatto a tutti, adulti e bambini.

In caso di pioggia la proiezione avverrà all’interno del Circolo Acli di San Vittore.