Varese News

Tempo Libero

Curiglia

La vigilia di Ferragosto con il cinema all’aperto di Esterno Notte a Curiglia

È gratuita e adatta a tutta la famiglia la proiezione del film Sulle ali dell’avventura giovedì 14 agosto alle ore 21.15 in centro paese

Curiglia con Monteviasco tour 2022 luoghi
Bambini

14 Agosto 2025

Come vuole ormai la tradizione, alla vigilia di Ferragosto il cinema all’aperto di Esterno Notte raggiunge Curiglia, il comune meno popolato della provincia di Varese, in alta Val Veddasca.
Nella suggestiva e fresca cornice del centro paese il 14 agosto alle ore 21.15  sarà proiettato il film Sulle Ali dell’avventra.

Un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato tra cieli e terre di Francia e Inghilterra e tanta tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari.

Generico 01 Aug 2022

Anche in questo l’evento è promosso in collaborazione con le Acli di Vaareae.
La partecipazione alla serata è gratuita e il film è adatto a tutti, adulti e bambini.
In caso di pioggia la proiezione avverrà all’interno del Circolo Acli di San Vittore.

 

Cinema sotto le stelle per famiglie con Esterno notte 2025

Maggiori Informazioni

Organizzato da

12 Agosto 2025
di

Leggi anche

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.