Mavka e la foresta incantata arriva a Maccagno con il cinema di Esterno Notte

Sabato 9 agosto alle ore 21.15 il primo di 3 appuntamenti gratuiti in 4 giorni con il cinema di Esterno Notte per famiglie in collaborazione con il circolo Acli di Garabiolo

Nel weekend il cinema sotto le stelle di Esterno Notte torna nel borgo di Cadero, a Maccagno, e propone a bambini e famiglie la proiezione di Mavka e la foresta incantata.

Sabato 9 agosto alle ore 21.15 sul grande schermo la magia prenderà vita grazie ad un’originale animazione ucraina, ispirata a un’antica leggenda locale che è un piccolo gioiello.

Il film è entrato in lavorazione alla vigilia della guerra ma è stato ultimato quando i russi avevano già sferrato il primo attacco.

L’iniziativa fa parte del calendario di Esterno Notte, la rassegna di Cinema all’aperto proposta da Filmstudio 90 in diversi comuni del Varesotto.

L’evento, promosso in collaborazione con il circolo Acli di Garabiolo, è a partecipazione gratuita ed è adatto a tutta la famiglia, adulti e bambini.

L’indomani, domenica 10 agosto, sempre alle 21.15 a Maccagno, ma in località Armio, Esterno Notte propone alle famiglie un altro originale film di animazione europeo: Yuku e i fiori dell’Himalaya. Mentre martedì 12 agosto, stesso orario a Pino sul Lago Maggiore sarà proiettato il film per tutta la famiglia Il ragazzo e la tigre.

E a pochi chilometri, nella suggestiva e fresca cornice di Curiglia, la vigilia di Ferragosto, come vuole ormai la tradizione sarà in compagnia del cinema di Esterno Notte con la proiezione del film Sulle Ali dell’avventra. Anche in questo caso adatto a tutta la famiglia e a partecipazione gratuita come le atre date di Maccagno.