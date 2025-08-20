Il lupo e il leone a Comerio per una serata di cinema con Esterno Notte

Il cinema sotto le stelle di Esterno Notte torna a Comerio nella serata di venerdì 22 agosto e, in collaborazione con la ProLoco di Comerio, propone a grandi e piccini la visione gratuita del film Il lupo e il leone.

La serata inizia alle ore 19 negli spazi attrezzati dell’area Feste di via dei Giardini e prosegue alle 21.15 con la proiezione del film: una coinvolgente avventura canadese in cui Alma, la protagonista, decide di salvare un cucciolo di leone e una piccola lupa, entrambi in difficoltà.

Gli animali crescono insieme, lasciando spazio nel finale a sorta di docufilm nel film che testimonia la forza dell’inprinting nei legami di affetto, anche nel regno animale.

L’iniziativa fa parte del calendario di Esterno Notte, la rassegna di Cinema all’aperto proposta da Filmstudio 90 in diversi comuni del Varesotto.

La visione del film d’animazione è adatta a tutta la famiglia, adulti e bambini.

In caso di pioggia il film sarà proiettato nella Sala polivalente.

Per maggiori informazioni scrivere a info@prolococomerio.it oppure servizisociali@comune.comerio.va.it.