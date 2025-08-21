Varese
La magia del film di Dragon Trainer ai Giardini Estensi per Esterno Notte
Sabato 23 agosto alle ore 21.15 Esterno Notte propone ai giardini il live action nato dalla fortunata trilogia d’animazione della Dreamworks
L’ultimo appuntamento per famiglie di Esterno Notte 2025 è sabato 23 agosto ai Giardini Estensi di Varese con Dragon Trainer, il live action della fortunatissima saga cartoon della DreamWorks.
La storia è quella del primo dei tre film di animazione, portata in un mondo reso verosimile dalla potenza della computer grafica ch riesce a far convivere uomini e draghi in un’armonia in cui ogni limite alla comprensione della diversità è spezzato dal desiderio di conoscere, superando pregiudizi, tradizioni e stoiche convinzioni,
Esterno Notte, la rassegna di Cinema all’aperto proposta da Filmstudio 90 in diversi comuni del Varesotto.
L’ingresso è a pagamento – 6,50 euro a biglietto, ridotto a 5 euro per minori di 18 anni.