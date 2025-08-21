La magia del film di Dragon Trainer ai Giardini Estensi per Esterno Notte

L’ultimo appuntamento per famiglie di Esterno Notte 2025 è sabato 23 agosto ai Giardini Estensi di Varese con Dragon Trainer, il live action della fortunatissima saga cartoon della DreamWorks.

La storia è quella del primo dei tre film di animazione, portata in un mondo reso verosimile dalla potenza della computer grafica ch riesce a far convivere uomini e draghi in un’armonia in cui ogni limite alla comprensione della diversità è spezzato dal desiderio di conoscere, superando pregiudizi, tradizioni e stoiche convinzioni,

Esterno Notte, la rassegna di Cinema all’aperto proposta da Filmstudio 90 in diversi comuni del Varesotto.

L’ingresso è a pagamento – 6,50 euro a biglietto, ridotto a 5 euro per minori di 18 anni.