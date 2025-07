Il robot selvaggio alla Corte del Doro di Castiglione Olona che si fa cinema all’aperto

Mercoledì 30 luglio la rassegna di Esterno Notte arriva alle porte del Castello di Monteruzzo con un film di animazione tra natura e tecnologia, per tutta la famiglia

La rassegna cinematografica Esterno Nottefa tappa alla Corte del Doro di Castiglione Olona, mercoledì 30 luglio alle ore 21.30 con la proiezione del film d’animazione Il robot selvaggio. Una favola moderna, tratta dal primo dei tre libri illustrati di Peter Brown dedicati al robo Rozzum 7134, che unisce natura e tecnologia, adatta a tutta la famiglia e raccontata con uno stile visivo molto particolare.

Natura e tecnologia

Il robot selvaggio racconta la storia di Rozzum 7134, un robot che si ritrova in un ambiente selvaggio e deve imparare a vivere a contatto con la natura e con gli animali che lo popolano. Una narrazione che invita a riflettere sul rapporto tra innovazione e ambiente, affrontando temi universali come l’adattamento, l’amicizia, la cura dell’altro e la scoperta di sé.

Le immagini accompagnano la narrazione con una scelta grafica non convenzionale: una leggera sfocatura di fondo, colori senza contorni netti e atmosfere che richiamano l’impressionismo rendono l’esperienza visiva unica, raffinata e suggestiva.

La proiezione è inserita nella programmazione di Esterno Notte, la rassegna estiva che porta il cinema all’aperto in diversi comuni della provincia.

In caso di pioggia il film sarà proiettato all’interno del Castello di Monteruzzo.

